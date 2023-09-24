لو قمت بهذا الأمر تحصل على سيارة مجانية من "تسلا"!

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قدمت شركة "تسلا" ميزة جديدة لعملاء الولايات المتحدة، وقالت إنها ستقدم سيارة هدية لكل عميل جديد للشركة استطاع أن يقنع صديقًا له بشراء سيارة تسلا. اضافة اعلان

وقالت تسلا إن عرضها الجديد سيتاح لعملاء العلامة الذين يستلمون سياراتهم الجديدة بين 19 من سبتمبر و30 من سبتمبر تلقائيًا للحصول على فرصة للفوز بسيارة Model 3 Performance .





ثمن تسلا Model 3 Performance يبلغ 200 ألف ريال



وتبلغ تكلفة سيارة تسلا من هذا الموديل 53.240 دولارًا، أي ما يعادل 200 ألف ريال تقريبًا.جدير بالذكر أن تسلا قلصت بشكل كبير برنامج الترويج في السنوات الأخيرة بعد أن قالت إنه مكلف للغاية بالنسبة للشركة.



توسيع برنامج التسويق لبيع أكثر بربح أقل



وقامت بتجديد البرنامج في هذا العام، ولم تكتف بذلك، فقامت بتوسيعه حيث تتطلع إلى بيع المزيد من السيارات بهوامش ربح أقل.