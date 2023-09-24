لو قمت بهذا الأمر تحصل على سيارة مجانية من "تسلا"!

قدمت شركة "تسلا" ميزة جديدة لعملاء الولايات المتحدة، وقالت إنها ستقدم سيارة
هدية لكل عميل جديد للشركة استطاع أن يقنع صديقًا له بشراء سيارة تسلا.
وقالت تسلا إن عرضها الجديد سيتاح لعملاء العلامة الذين يستلمون سياراتهم الجديدة بين 19 من سبتمبر و30 من سبتمبر تلقائيًا للحصول على فرصة للفوز بسيارة Model 3 Performance .
وتبلغ تكلفة سيارة تسلا من هذا الموديل 53.240 دولارًا، أي ما يعادل 200 ألف ريال تقريبًا.
ثمن تسلا Model 3 Performance يبلغ 200 ألف ريال
جدير بالذكر أن تسلا قلصت بشكل كبير برنامج الترويج في السنوات الأخيرة بعد أن قالت إنه مكلف للغاية بالنسبة للشركة.
وقامت بتجديد البرنامج في هذا العام، ولم تكتف بذلك، فقامت بتوسيعه حيث
تتطلع إلى بيع المزيد من السيارات بهوامش ربح أقل.
توسيع برنامج التسويق لبيع أكثر بربح أقل