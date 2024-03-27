خلل خطير.. التجارة تستدعي أكثر من 90 مركبة سوزوكي Jimny

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء أكثر من 90 مركبة سوزوكي "Jimny"، على خلفية حدوث "خلل خطير".

وقالت الوزارة، إن قرار استدعاء المركبات موديل 2019 - 2020، جاء "لخلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث".

وطلبت الوزارة التواصل مع شركة نجيب أوتو لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

