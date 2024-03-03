لهذا السبب.. "التجارة" تستدعي 1500 سيارة هيونداي

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أعلنت وزارة التجارة، أنها قررت استدعاء 1500 سيارة هيونداي "COUNTY / UNIVERSE"، 2016 – 2023.





استدعاء 1500 سيارة هيونداي



وأوضحت أن القرار يأتي بسبب عدم وجود ملصق مخرج الطوارئ ومطرقة كسر الزجاج.وبينت الوزارة إن هذا الخلل قد يؤدي إلى صعوبة الخروج من الحافلة في حالات الطوارئ أو حال وقوع حادث.واتخذت الوزارة إجراء التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

استدعاء 2495 مركبة مازدا



وفي وقت سابق، قامت وزارة التجارة باستدعاء 2495 مركبة مازدا "CX-60 / CX-90" 2024، وذلك لخلل في الزنبرك الداخلي لنظام التوجيه بعجلة القيادة.وقالت الوزارة إن هذا الخلل قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.واتخذت الوزارة إجراء التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.