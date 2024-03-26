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استدعاء 534 مركبة مرسيدس بسبب عيب خطير

مرسيدس C Class
مركبة مرسيدس
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 534 مركبة مرسيدس من عدة طرازات مختلفة، بسبب خلل فني قد ينجم عنه نشوب حريق.
وقالت الوزارة، إن السيارات المستدعاة هي: s class،  c class،  e class،  glc،  ،eqs ،sl class ،eqs suv ، eqe suv - سنة الصنع 2023 – 2024.اضافة اعلان
وأرجعت الوزارة ذلك إلى "خلل في علبة (الفيوزات) قد يؤدي إلى توقف عمل لوحة العدادات والمحرك عن العمل مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو حدوث التماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق".



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