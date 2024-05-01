الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حزمة تعديلات.. كايفاني تكشف عن سيارتها الحديثة فيراري بوروسانجوي

ف543ف34ف
فيراري بوروسانجوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت شركة التعديل الألمانية " كايفاني "، عن رزمة جديدة من الكربون فايبر لسيارة فيراري بوروسانجوي ذات محرك V12.

اضافة اعلان

كايفاني تكشف عن سيارتها الحديثة فيراري

وحسب "سعودي شقت"، فقد صممت الشركة حزمة التعديل لتحويل مظهر السيارة بالكامل بأجزاء الكربون فايبر المكشوف.


و يحتوي الصدام الأمامي على مداخل أكبر ومقسم هواء شرس من طبقتين، يوفر غطاء المحرك فتحات تهوية متعددة تصمع تأثيرًا ثلاثي الأبعاد.

جناح شرس ومشتت الهواء الخلفي

كما حصلت السيارة على جنوط سوداء ورفارف من الكربون فايبر بالإضافة لعتبات الأبواب كما تحمل الواجهة الخلفية حصتها من التعديل بما في ذلك الجناح الشرس ومشتت الهواء الخلفي.


وتوفر السيارة المعدلة محرك V12 سعة 6.5 لتر ينتج 967 حصان و 1170 نيوتن-متر من عزم الدوران. 

اقرأ أيضا

خطر على الأطفال.. استدعاء 25 مركبة 5Series" BMW"

الأولى من نوعها.. مانسوري تُطلق حزمة تعديل لسيارة رولز رويس سبتكر

بكل سهولة.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة بالمزاد الإلكتروني عبر أبشر

مواصفات مفاجأة.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها DBX707 بداخلية جديدة

خلل خطير.. استدعاء 4723 مركبة تويوتا "Land Cruiser" و28.627 مركبة لكزس

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غ4غ 4:52 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

ميزة قياسية.. مرسيدس تعلن عن تحديثات بسيطة لسيارة" S-Class"

ففف 4:06 م الإثنين، 29 أبريل 2024

بقوة 215 حصانًا.. ميني تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية

6365356 4:40 م الأحد، 28 أبريل 2024

مفاجأة الموسم.. إيتال ديزاين تكشف عن أحدث ابتكاراتها في سيارة واحدة

6ع56غ7ع4 4:23 م الخميس، 25 أبريل 2024

الأولى من نوعها.. مانسوري تُطلق حزمة تعديل لسيارة رولز رويس سبتكر