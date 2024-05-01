حزمة تعديلات.. كايفاني تكشف عن سيارتها الحديثة فيراري بوروسانجوي

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كشفت شركة التعديل الألمانية " كايفاني "، عن رزمة جديدة من الكربون فايبر لسيارة فيراري بوروسانجوي ذات محرك V12.









كايفاني تكشف عن سيارتها الحديثة فيراري



جناح شرس ومشتت الهواء الخلفي



وحسب "سعودي شقت"، فقد صممت الشركة حزمة التعديل لتحويل مظهر السيارة بالكامل بأجزاء الكربون فايبر المكشوف.و يحتوي الصدام الأمامي على مداخل أكبر ومقسم هواء شرس من طبقتين، يوفر غطاء المحرك فتحات تهوية متعددة تصمع تأثيرًا ثلاثي الأبعاد.كما حصلت السيارة على جنوط سوداء ورفارف من الكربون فايبر بالإضافة لعتبات الأبواب كما تحمل الواجهة الخلفية حصتها من التعديل بما في ذلك الجناح الشرس ومشتت الهواء الخلفي.وتوفر السيارة المعدلة محرك V12 سعة 6.5 لتر ينتج 967 حصان و 1170 نيوتن-متر من عزم الدوران.