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"فورد" تخسر 270 مليون دولار لإصلاح 591 ألف مركبة متضررة (صور)

سيارة فورد
إصلاح الكاميرات الخلفية في سيارات فورد
أ أ
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تتفاقم معاناة شركة فورد، رائدة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مع تكرار خسائر قسم السيارات الكهربائية المتكررة والتي كلفت الشركة مئات الملايين من الدولارات.
 ولكن لن يقتصر الأمر عند هذه الحد، حيث تواجه فورد استدعاء جديد للعديد من الطرازات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة بتكلفة تتجاوز 270 مليون دولار لإصلاح هذه الطرازات المتضررة.


إصلاح الكاميرات الخلفية في هذه الطرازات

سوف تنفق فورد 270 مليون دولار لإصلاح الكاميرات الخلفية على طرازات فورد إكسبلورر، ولينكولن افياتور، ولينكولن كورسير، وفورد ترانزيت، ولينكولن نافيجيتور، وفورد برونكو من موديلات مختلفة.
ولكن يكفي أن نذكر أن هناك 422 ألف مركبة فقط من طرازات إكسبلورر، وافياتور، ونافيجيتور، بالإضافة إلى 169 الف مركبة من طرازات ترانزيت وبرونكو.


تعطل الكاميرا الخلفية لسيارات فورد

ظهرت هذه المشكلة للمرة الأولى في عام 2018 واستمرت التقارير حول وجود مشكلة في الكاميرا الخلفية حتى نهاية عام 2020.
وفي هذه الفترة تم تسجيل 3486 تقرير حول المركبات التي تعاني من توقف الكاميرا الخلفية عن العمل بصورة كلية.
سوف تعمل فورد خلال الاستدعاء القادم الذي سوف يبدأ في أوائل شهر أكتوبر القادم على استبدال الكاميرات وبرامج التشغيل بالإضافة إلى بعض الأسلاك إذا تطلب الأمر في هذه السيارات المتضررة.


الاستدعاء رقم 42 لفورد في 2023

تكمن المشكلة في أن هذه يعد الاستدعاء رقم 42 للعلامة الأمريكية في عام 2023 بإجمالي 4.2 مليون مركبة متضررة.
ويبدو أن فورد تعاني من مشكلة مهمة في جودة التصنيع والتي تسببت في خسارة المئات من ملايين الدولارات في عام واحد بسبب أخطاء من الممكن تجنبها في خطوط الإنتاج.
ويقتصر هذا الاستدعاء بالوقت الحالي على سيارات فورد في الولايات المتحدة من العلامات التجارية فورد ولينكولن.

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