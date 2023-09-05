"فورد" تخسر 270 مليون دولار لإصلاح 591 ألف مركبة متضررة (صور)

أ أ

تتفاقم معاناة شركة فورد، رائدة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مع تكرار خسائر قسم السيارات الكهربائية المتكررة والتي كلفت الشركة مئات الملايين من الدولارات.

ولكن لن يقتصر الأمر عند هذه الحد، حيث تواجه فورد استدعاء جديد للعديد من الطرازات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة بتكلفة تتجاوز 270 مليون دولار لإصلاح هذه الطرازات المتضررة.







إصلاح الكاميرات الخلفية في هذه الطرازات



تعطل الكاميرا الخلفية لسيارات فورد



الاستدعاء رقم 42 لفورد في 2023

سوف تنفق فورد 270 مليون دولار لإصلاح الكاميرات الخلفية على طرازات فورد إكسبلورر، ولينكولن افياتور، ولينكولن كورسير، وفورد ترانزيت، ولينكولن نافيجيتور، وفورد برونكو من موديلات مختلفة.ولكن يكفي أن نذكر أن هناك 422 ألف مركبة فقط من طرازات إكسبلورر، وافياتور، ونافيجيتور، بالإضافة إلى 169 الف مركبة من طرازات ترانزيت وبرونكو.ظهرت هذه المشكلة للمرة الأولى في عام 2018 واستمرت التقارير حول وجود مشكلة في الكاميرا الخلفية حتى نهاية عام 2020.وفي هذه الفترة تم تسجيل 3486 تقرير حول المركبات التي تعاني من توقف الكاميرا الخلفية عن العمل بصورة كلية.سوف تعمل فورد خلال الاستدعاء القادم الذي سوف يبدأ في أوائل شهر أكتوبر القادم على استبدال الكاميرات وبرامج التشغيل بالإضافة إلى بعض الأسلاك إذا تطلب الأمر في هذه السيارات المتضررة.

تكمن المشكلة في أن هذه يعد الاستدعاء رقم 42 للعلامة الأمريكية في عام 2023 بإجمالي 4.2 مليون مركبة متضررة.

ويبدو أن فورد تعاني من مشكلة مهمة في جودة التصنيع والتي تسببت في خسارة المئات من ملايين الدولارات في عام واحد بسبب أخطاء من الممكن تجنبها في خطوط الإنتاج.

ويقتصر هذا الاستدعاء بالوقت الحالي على سيارات فورد في الولايات المتحدة من العلامات التجارية فورد ولينكولن.



