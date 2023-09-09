السيارات الكهربائية والهجينة تمثل 16% من المبيعات الإجمالية

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انتعشت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أميركا، خلال السنوات الأخيرة، مع طفرة التوجه نحو التقنيات النظيفة.

وجاءت الطفرة وسط خطط وطنية طموحة تستهدف تحويل قطاع النقل من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء تدريجيًا. اضافة اعلان

وأظهر تقرير حدديث وففا لـ "الطاقة"، استحواذ السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والهجينة الموصولة بالكهرباء على 16% من مبيعات المركبات الخفيفة في أميركا خلال الربع الثاني من 2023.





انخفاض مبيعات السيارات غير الهجينة





تراجع عدد طرازات السيارات التقليدية





السيارات الكهربائية الفاخرة خيار المصنّعين



وزادت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أميركا، خلال السنوات الأخيرة، مع زخم السياسات الحكومية الداعمة، بالتزامن مع انخفاض مبيعات المركبات غير الهجينة أو العاملة بالبنزين والديزل.ويرجع جزء كبير من زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أميركا إلى الطرازات الجديدة التي قدمتها الشركات المصنعة عبر قطاعات السوق المختلفة.وخفض المصنعون عدد طرازات المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي من 318 إلى 297 طرازًا منذ عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2023.بينما زاد المصنعون عدد طرازات السيارات الكهربائية من 34 إلى 55 طرازًا خلال المدة نفسها، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.واستحوذت سوق السيارات الفاخرة على 18% من مبيعات السيارات الجديدة في أميركا، خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بحصتها البالغة 14% في عام 2020.يقع معظم التحول نحو الطرازات الكهربائية في قطاع المركبات الفاخرة، لأسباب متصلة بالقدرة على الشراء بين الفئات المستهدفة؛ إذ لا تزال السيارات الكهربائية عالية التكاليف.