الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية في 2023

السيارات الاعتمادية
السيارات الاعتمادية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت منظمة تقارير المستهلكين الأمريكية في العام 2023 عن أبرز السيارات الاعتمادية للعام نفسه، والذي جاء استناداً على عدة مقاييس، من أهمها:
- اختبارات السيارات واعتماديتها.
- قياس معدلات الأمن والسلامة.
- تقييم ملاك السيارات وإبداء مدى رضاهم عن أداء سياراتهم.
واختبرت المنظمة 35 علامة تجارية مختلفة للسيارات لهذه السنة، حيث قامت بتصنيفها بناءً على الدرجات الإجمالية لمختلف طرازاتها.

تعريف السيارات الاعتمادية

وتعتبر السيارات الاعتمادية من السيارات الأقل استهلاكاً للبنزين، والتي تتميز بسهولة صيانتها الدورية، وانخفاض تكاليفها قياساً بغيرها من السيارات، بالإضافة إلى أنها الأكثر أماناً، وفقاً لاختبارات الأمان المختلفة حول العالم.

أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية 2023

ووفقاً للتقرير فإن أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية في سنة 2023 هي بالترتيب كالآتي:
ميني: والتي نالت 79 درجة
سوبارو: ونالت 79 درجة أيضاً
هوندا: بواقع 77 درجة
تويوتا: 76 درجة
مازدا: 75 درجة
كيا: 73 درجة
هيونداي: 71 درجة
دودج: 68 درجة
فولكس فاجن: 64 درجة
نيسان: والتي حصلت على المركز الأخير بواقع 63 درجة

4 عوامل في تصنيف السيارات
وتم تصنيف علامات السيارات المختلفة بالاعتماد على 4 عوامل رئيسة والتي تتمثل في:
 1 - اختبارات السيارات.
2 - اختبارات الاعتمادية.
3 - معدلات الأمان والسلامة في السيارات.
4 - قياس رضا ملاك السيارات.

اختبارات السيارات والاعتمادية
وقامت المنظمة هذا العام باختبار وتقييم أكثر من 50 سيارة من 35 علامة مختلفة، إذ استندت تقييمات الاعتمادية بها على العيوب والمشاكل التي أبلغ عنها ملاك السيارات من خلال استطلاعات الرأي السنوية.

تقييم السلامة
وبالنسبة لتقييم السلامة اتبعت المنظمة تقييم النتائج المتاحة لاختبارات التصادم من قبل المنظمات المعتمدة الأخرى.

قياس رضا العملاء
أما قياس رضا العملاء فقد اعتمد على ما إذا كان أعضاء المنظمة سيشترون السيارة نفسها مرة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة من خلال نتائج الاستطلاعات.

اقرأ أيضا

6 نصائح للحفاظ على بطارية سيارتك

ماسك فتح شهية الجميع .. "شاومي" تستعد لإنتاج أول سيارة كهربائية

"بي إم دبليو" تعتزم طرح 6 طرز من "نويه كلاسيه" الكهربائية خلال عامين

6 علامات تدل على تلف بخاخات الوقود في سيارتك

تويوتا تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سيارة جولف 3:01 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تسريب صور لـ "فولكس فاجن جلف ليفت" الجديدة

سيارة فورد 4:07 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

"فورد" تخسر 270 مليون دولار لإصلاح 591 ألف مركبة متضررة (صور)

فولكس فاجن 12:45 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

"فولكس فاجن كاليفورنيا".. سيارة ومنزل

نويه كلاسيه الكهربائية 3:53 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

"بي إم دبليو" تعتزم طرح 6 طرز من "نويه كلاسيه" الكهربائية خلال عامين

اقرأ أيضا

سرقة السيارات
8:19 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

خبير يكشف معلومة صادمة عن 75% من السيارات المسروقة

64e5d56342360411ab309bc2
1:33 م الأحد، 27 أغسطس 2023

“أتوفاز” الروسية تستعد لإطلاق سيارتها “Lada Aura” في 2024 (صور)

كيا عالم السيارات
1:28 م الأحد، 27 أغسطس 2023

“كيا” تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة

بي إم دبليو آي 7
8:34 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

"بي إم دبليو" آي 7 سيارة مدرعة بميزات خاصة (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها