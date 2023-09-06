أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية في 2023

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أعلنت منظمة تقارير المستهلكين الأمريكية في العام 2023 عن أبرز السيارات الاعتمادية للعام نفسه، والذي جاء استناداً على عدة مقاييس، من أهمها:

- اختبارات السيارات واعتماديتها.

- قياس معدلات الأمن والسلامة.

- تقييم ملاك السيارات وإبداء مدى رضاهم عن أداء سياراتهم.

واختبرت المنظمة 35 علامة تجارية مختلفة للسيارات لهذه السنة، حيث قامت بتصنيفها بناءً على الدرجات الإجمالية لمختلف طرازاتها.





تعريف السيارات الاعتمادية



أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية 2023



وتعتبر السيارات الاعتمادية من السيارات الأقل استهلاكاً للبنزين، والتي تتميز بسهولة صيانتها الدورية، وانخفاض تكاليفها قياساً بغيرها من السيارات، بالإضافة إلى أنها الأكثر أماناً، وفقاً لاختبارات الأمان المختلفة حول العالم.ووفقاً للتقرير فإن أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الاعتمادية في سنة 2023 هي بالترتيب كالآتي:ميني: والتي نالت 79 درجةسوبارو: ونالت 79 درجة أيضاًهوندا: بواقع 77 درجةتويوتا: 76 درجةمازدا: 75 درجةكيا: 73 درجةهيونداي: 71 درجةدودج: 68 درجةفولكس فاجن: 64 درجةنيسان: والتي حصلت على المركز الأخير بواقع 63 درجة4 عوامل في تصنيف السياراتوتم تصنيف علامات السيارات المختلفة بالاعتماد على 4 عوامل رئيسة والتي تتمثل في:1 - اختبارات السيارات.2 - اختبارات الاعتمادية.3 - معدلات الأمان والسلامة في السيارات.4 - قياس رضا ملاك السيارات.اختبارات السيارات والاعتماديةوقامت المنظمة هذا العام باختبار وتقييم أكثر من 50 سيارة من 35 علامة مختلفة، إذ استندت تقييمات الاعتمادية بها على العيوب والمشاكل التي أبلغ عنها ملاك السيارات من خلال استطلاعات الرأي السنوية.تقييم السلامةوبالنسبة لتقييم السلامة اتبعت المنظمة تقييم النتائج المتاحة لاختبارات التصادم من قبل المنظمات المعتمدة الأخرى.قياس رضا العملاءأما قياس رضا العملاء فقد اعتمد على ما إذا كان أعضاء المنظمة سيشترون السيارة نفسها مرة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة من خلال نتائج الاستطلاعات.