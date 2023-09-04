"فولكس فاجن كاليفورنيا".. سيارة ومنزل

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كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن سيارة الكارافان California Concept الاختبارية، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض سيارات الكارافان المقام بمدينة دوسلدورف الألمانية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الكارافان الجديدة تعتمد على الموديل T7 Multivan بطول 5.30 متر، كما توفر العديد من تجهيزات التخييم.





إمكانات توفر الإحساس براحة القيادة



السقف يستوعب موضعين للنوم



وأشارت إلى أنها تتميز بإمكانات توفر الإحساس براحة القيادة والمرونة والراحة المنزلية.وصرحت الشركة بأن سيارة الكارافان California Concept الاختبارية تعد بمثابة مسكن على أربع عجلات مع مفهوم تصميمي جديد لمقصورة رحبة يتم تقسيمها لثلاث غرف على مساحة 5.17 متر.ويمكن تهيئة المقاعد الداخلية لتشكيل مجموعة جلوس أو تحويل المقعدين الخلفيين إلى أسرّة، كما أن السقف الذي يتم نصبه أعلى السيارة يستوعب موضعين للنوم.وتشتمل سيارة الكارافان على وحدة مطبخ مع دش خارجي وأبواب منزلقة لتسهيل عملية الدخول والخروج من السيارة. ومن المتوقع توفر محركات بنزين وديزل للسيارة مع بداية الإنتاج القياسي.