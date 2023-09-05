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تسريب صور لـ "فولكس فاجن جلف ليفت" الجديدة

سيارة جولف
تسريب صور جديدة لـ "فولكس فاجن جلف "
أ أ
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تسربت صور سيارة فولكس فاجن جولف فيس ليفت عبر الإنترنت، ومن المرجح أن يكون هذا هو التحديث الأخير لسيارة جولف 8 قبل أن تصبح مجموعة الطرازات الشهيرة كهربائية بالكامل.
للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه تعديل بسيط، ولكن يبدو أن شركة فولكس فاجن قد أصلحت المشكلة الأكثر أهمية المتعلقة بسيارة الجولف الحالية.


فولكس فاجن في الولايات المتحدة

ونتوقع أن تصل سيارة فولكس فاجن جولف فيس ليفت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بمواصفات GTI وR فقط، في وقت لاحق من هذا العام كنموذج 2025.
وسيتم نقل المصابيح الأمامية الأقل حجماً إلى هذه الطرازات، ويمكننا أن نتوقع بعض المكاسب الطفيفة في الأداء، ولن يكون ناقل الحركة اليدوي خيارًا.


الفرصة الأخيرة

وقد أعلنت شركة فولكس فاجن مؤخرًا عن سيارة جولف GTI 380 باعتبارها الفرصة الأخيرة لطلب سيارة جولف من أي نوع بثلاث دواسات.
وأكدت شركة فولكس فاجن بالفعل أن سيارة فولكس فاجن جولف ستكون مكهربة وظهرت سيارة 2all  الاختبارية لأول مرة باعتبارها السيارة الكهربائية الشعبية.
وتعتمد أول سيارة GTI كهربائية بالكامل على ID 2all، وهو دليل آخر على أن السيارة الكهربائية ذات الاسم الغريب ستصبح في النهاية ID الجولف.


فولكس موجودة حتى نهاية العقد

وتشير التصريحات السابقة من شركة فولكس فاجن إلى أن سيارة فولكس فاجن جولف فيس ليفت يجب أن تبقى موجودة حتى نهاية العقد.
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى ID.2 جميعها تصل في وقت أقرب بكثير من ذلك، ومن المتوقع أن تصل GTI  في عام 2027.
ويبدو أن هذه الجداول الزمنية تشير إلى أنه سيكون هناك بعض التداخل بين جولف وID. الجولف، وتريد شركة فولكس فاجن أن تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2033.

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