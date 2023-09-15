4 مؤشرات لتلف ترموستات الحرارة في السيارة.. تعرف على أهم وظائفها

أ أ

يؤكد خبراء السيارات، أن مشكلة ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة واحدة من أكثر المشكلات المزعجة أثناء القيادة والتي قد تتسبب في أضرار كبيرة بمحرك السيارة عند إهمالها. اضافة اعلان



ويوضح الخبراء، أنه توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة ويعد ترموستات الحرارة من أبرز هذه الأسباب.





وظيفة ترموستات الحرارة



مشكلة تلف الترموستات



مؤشرات تلف الترموستات



تعمل الترموستات في معظم المركبات، على تنظيم حرارة محرك السيارة، حيث تعد المسؤول على تدفق سائل التبريد المبرد إلى محرك السيارة.ويساعد موقع ترموستات الحرارة في منظومة التبريد على أداء وظيفتها، حيث تأتي في نقطة تلاقي بين 3 وصلات، وتعمل الوصلة الأولى على استقبال المياه من محرك السيارة، ثم تقوم الترموستات على تحديد مسار هذه المياه القادمة من محرك السيارة من خلال درجة حرارتها.وإذا كانت المياه باردة بالفعل سوف يقوم بإعادة تدويرها إلى محرك السيارة من خلال الوصلة الثانية، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة المياه سوف تفتح الترموستات الوصلة الثالثة والتي تعمل على توجه المياه إلى رديتر السيارة لتبدأ عملية التبريد.وقد تفتح الترموستات بشكل جزئي لترسل جزء من سائل التبريد المتدفق إلى المحرك مجدداً والجزء الأخر إلى الرديتر حتى يبرد ويعود لمحرك السيارة مجدداً.ويشير خبراء السيارات، إلى أنه في حال تعرض ترموستات الحرارة للتلف سوف تبدأ بملاحظة بعض المشاكل الشهيرة والتي قد تحدث بسبب انتهاء عمره الافتراضي، أو لتعرض المحرك لارتفاع كبير في درجة حرارته بسبب مشكلة أخرى، أو لعدم تغيير سائل التبريد لفترة طويلة وامتلائه بالشوائب.1- زيادة حرارة المحركفي حال تعرض ترموستات الحرارة للتلف قد يستمر في إغلاق البوابة التي تسمح بمرور سائل التبريد إلى الرديتر، ما يتسبب في عدم تبريد المياه وزيادة درجة حرارة محرك السيارة إلى مستويات خطيرة قد تؤدي في النهاية لتلف محرك السيارة.2- انخفاض حرارة المحركقد يتسبب الترموستات التالف أيضاً في تدفق المياه بدون توقف إلى الرادياتير، مما يتسبب في خفض درجة حرارة محرك السيارة بصورة كبيرة، وهو أمر غير صحيح على المحرك، حيث يجب أن يعمل المحرك في درجة حرارة مثالية تختلف من سيارة إلى أخرى حتى يصل الزيت إلى اللزوجة المناسبة التي تساعد على سريان المحرك بصورة مثالية، وعند إهمال هذه المشكلة قد يتعرض المحرك للتلف.3- زيادة صرفية الوقودتحدث هذه المشكلة بسبب وجود خلل في قراءات حساس الحرارة عند انخفاض درجة حرارة المحرك، أو بسبب عدم قدرة المحرك على إتمام عملية حرق الوقود بكفاءة بداخل المحرك، ويلاحظ أيضاً حينها المزيد من الانبعاثات الصادرة من محرك السيارة.4- تسرب سائل التبريديتسبب تلف ترموستات الحرارة أيضاً في تسرب سائل التبريد حول موقع الترموستات في حجرة المحرك، أو أسفل السيارة في حال توقفها.