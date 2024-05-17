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حتى 2030.. مرسيدس تزف بشرى لعملائها بشأن سيارات الوقود

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سيارات مرسيدس
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كشفت شركة مرسيدس، أنها قررت التوقف عن تطوير قاعدة عجلات MB.EA Large المخصصة للسيارات الكهربائية المستقبلية، بسبب نقص الطلب على السيارات الكهربائية.اضافة اعلان

بشرى لعملاء مرسيدس بشأن سيارات الوقود

وحسب "سعودي شفت"، فإن الشركة ستركز بدلاً من ذلك على تحسين قاعدة العجلات الحالية EVA2 المستخدمة في سيارات مثل EQE و EQS لتقليل التكاليف.


كما تُعيد مرسيدس، النظر في خطتها الأصلية للتحول إلى السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد بسبب عدم كفاية الطلب، وتتوقع الشركة الآن استمرارها بتقديم سيارات بمحركات الاحتراق حتى عام 2030.

محركات وبطاريات جديدة لتحسين نطاق القيادة

من المتوقع أن يوفر قرار وقف برنامج MB.EA Large على مرسيدس ما بين يصل لـ 6 مليار يورو، والتي ستستثمرها الشركة في ترقية السيارات الكهربائية الحالية لإدخال محركات وبطاريات جديدة لتحسين نطاق القيادة.

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