الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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عاجل.. لهذا السبب.. رسميًا منع استيراد مركبات 20 شركة

قيادة سيارة
أرشيفية
أ أ
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منعت هيئتا المواصفات والمقاييس والجودة، والموانئ العامة، استيراد مركبات 20 شركة مصنعة.
وجاء القرار لعدم التزامها بتقديم خطة التوريد للعام الحالي 2024 خلال الإطار الزمني الموحد.اضافة اعلان

تقديم خطة التوريد للعام الحالي

وبموجب القرار، ستمنع تلك الشركات من إدخال مركباتها الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن، بشكل مؤقت حتى قيامها بتقديم خطة التوريد للعام الحالي، وبحد أقصى حتى نهاية العام الحالي،  بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ".
وأوضحت هيئة الموانئ، في تعميم أصدرته أخيرًا قالت الصحيفة إنها اطلعت عليه، أنه سيتم نشر القائمة في البوابة الإلكترونية لكفاءة الطاقة.
يشار إلى أن اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات شملت أن تقوم كل شركة بتسجيل خطة توريدها للمركبات، مع قيام هيئة المواصفات بدراسة الخطط للموافقة عليها، مع إبلاغ الشركات إلكترونياً أو كتابياً بأي ملاحظات.
يذكر، أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أعلنت العام الماضي 2023 عن 21 شركة مصنّعة للمركبات لم تقدم خطة توريدها في الإطار الزمني المحدد، وأن تلك الشركات ستتحمل المسؤولية عن أي تأخير في نشاطاتها التجارية داخل السعودية.

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