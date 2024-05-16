الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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بسعر خيالي.. عرض نسخة نادرة من بي إم دبليو للبيع

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بي إم دبليو
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كشفت شركة بي إم دبليو العالمية للسيارات، أنه سيتم عرض نسخة نادرة للبيع في مزاد عالمي وبسعر لا يصدق.

عرض نسخة نادرة من بي إم دبليو للبيع

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وحسب "سعودي شفت"، فإن السيارة تتميز بألوان مماثلة لتلك الفائزة في عام 2022 بقيادة السائق الجنوب إفريقي شيلدون فان دير ليندي، في بطولة DTM، تعكس الألوان الأحمر والأصفر والأسود والأبيض شركة شل، الراعي الرسمي للفريق.


وقامت Schubert Motorsport بعد فوزها ببناء 9 سيارات بي إم دبليو M4 بنفس التصميم.
كما يحافظ إصدار DTM Champion Edition على مواصفات متسابقة M4، ويوفر محركًا ثنائي التوربو ينتج 503 أحصنة، ويرسل العزم لنظام دفع كلي من خلال ناقل حركة 8 سرعات. 

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