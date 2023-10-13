8 مشروبات لتقوية العظام أفضل من المكملات الغذائية

تؤدي الشيخوخة وسوء التغذية غالبًا إلى هشاشة العظام، ويمكن علاج هذه الحالة
عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز امتصاص فيتامين D في الجسم وتحسن صحة العظام، كما يلي:
1. الحليبمنذ العصور القديمة، كان الحليب يُعطى للأطفال والكبار لما يحتويه من دهون
صحية ومحتواه العالي من الكاليسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام.
2. عصائر الخضراوات الورقيةتشتمل الخضراوات
الورقية بشكل طبيعي على عناصر غذائية أساسية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات
والمعادن.
إن دمج الخضراوات الورقية في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحفز بشكل
طبيعي معادن تقوية العظام مثل الكالسيوم، مما يساعد على امتصاص فيتامين D ويحسن صحة العظام.
3. مرق العظاميمكن أن يساعد تحضير
مرق العظام مع لحم الضأن أو أرجل الضأن أيضًا على تعزيز المناعة وتحسين صحة
العظام، لأن الكولاجين والمعادن المتوافر بكثافة فيها، يمكن أن يساعد على تحسين
كثافة العظام.
4. عصير الطماطمكما أن تناول عصير
الطماطم بكميات معتدلة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة العظام، وذلك بسبب محتواه
العالي من اللايكوبين،
وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تقلل من فقدان العظام. لكن يجب مراعاة أن الإفراط في تناول عصير الطماطم ربما يزيد من خطر الأوكسالات، مما قد يترتب عليه تعرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى.
5. عصير التوت والزباديإن الجمع بين التوت،
الغني بمضادات الأكسدة، ومحتوى البروبيوتيك والكالسيوم الموجود بنسب عالية في
الزبادي، يساعد على تحسين صحة العظام.
6. عصير البرتقال المدعميشتهر عصير البرتقال
بمحتواه الغني بفيتامين C بشكل طبيعي، والذي
يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D.
ويعد اختيار تناول عصير البرتقال المدعم بفيتامين D أحد الأفكار المناسبة للإسهام في تحسين صحة العظام.