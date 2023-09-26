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لهذه الأسباب.. يجب قراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج غذائي

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البطاقة الغذائية
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كشفت مدينة الملك فهد الطبية، أنه يجب قراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج غذائي، حتى لا يقع المستهلك في المحظور.
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ضرورة قراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج غذائي

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن معرفة البطاقة الغذائية تجنب الغذاء المسبّب لحساسية الطعام، مؤكدة أن أبرز الأغذية المسبّبة لحساسية الطعام، تتمثل في:
1 – البيض.
2 – حبوب القمح.
3 - الفول السوداني.
4 - الحليب ومنتجاته.
وحسب "العربية" فإن خبراء الصحة الغذائية يوجهون بشكل عام نصائح وتوصيات بضرورة قراءة الملصقات على عبوات المنتجات الغذائية عند التسوق، والتي يجب أن تتضمن معلومات وافية عن المنتج الغذائي ومكوناته.

فوائد الملصقات الموجودة على جانب أو ظهر العبوات

وأكد الخبراء، أن هذه الملصقات الموجودة على جانب أو ظهر العبوة، توفّر معلومات مفيدة حول التغذية الموجودة في طعام معين، ومن خلال البيانات يتم توضيح النسب المئوية للمحتويات والتي تتوافق مع اللوائح الحكومية والهيئات الصحية.
كما توضح أيضًا ما إذا كانت المكونات عضوية أم لا، وما إذا كانت غير نباتية إلى جانب مدة الصلاحية وتعليمات الحفظ والتخزين.

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