"الغذء والدواء" تُحذر: مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الالتزام باحتياطات محددة قبل استخدام
جهاز «الماموجرام» لفحص سرطان الثدي، ومنها خلو الجسم من بعض مزيلات العرق
المحتوية على جزيئات الألمنيوم.
ويمكن أن تؤثر جزيئات الألمنيوم على نتائج الفحص، حيث تظهر في صور الماموجرام على شكل نقط بيضاء قد تتسبب في تشخيص خاطئ.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا ينصح بإجراء الفحص للمرضع، لوجود الحليب في أنسجة
الثدي، مما قد يتسبب في صعوبة التشخيص.
فحص سرطان الثدي والمرضع
كما أوصت بعدم فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40 عاما بسبب كثافة أنسجة الثدي التي تعيق دقة التشخيص.
1ـ لا ينصح بإجراء فحص سرطان الثدي للمرضع.
فحص الماموجرام
2ـ يجب أن يكون الجسم خاليا من مزيلات العرق.
3ـ عدم إجراء فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40 عاما.
1ـ سرطان الثدي
يأتي بالترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً، عالمياً، وإقليمياً، ومحلياً.
حقائق حول سرطان الثدي في المملكة
2ـ سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشاراً على مستوى المملكة، وعند النساء.
3ـ سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عاماً فأكثر.