الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الغذء والدواء" تُحذر: مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي

مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي
فحص سرطان الثدي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الالتزام باحتياطات محددة قبل استخدام جهاز «الماموجرام» لفحص سرطان الثدي، ومنها خلو الجسم من بعض مزيلات العرق المحتوية على جزيئات الألمنيوم.اضافة اعلان
ويمكن أن تؤثر جزيئات الألمنيوم على نتائج الفحص، حيث تظهر في صور الماموجرام على شكل نقط بيضاء قد تتسبب في تشخيص خاطئ.


فحص سرطان الثدي والمرضع

وأشارت الهيئة إلى أنه لا ينصح بإجراء الفحص للمرضع، لوجود الحليب في أنسجة الثدي، مما قد يتسبب في صعوبة التشخيص.
كما أوصت بعدم فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40 عاما بسبب كثافة أنسجة الثدي التي تعيق دقة التشخيص.


فحص الماموجرام

1ـ لا ينصح بإجراء فحص سرطان الثدي للمرضع.
2ـ يجب أن يكون الجسم خاليا من مزيلات العرق.
3ـ عدم إجراء فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40 عاما.


حقائق حول سرطان الثدي في المملكة

1ـ سرطان الثدي يأتي بالترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً، عالمياً، وإقليمياً، ومحلياً.
2ـ سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشاراً على مستوى المملكة، وعند النساء.
3ـ سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عاماً فأكثر.


نصف الحالات يتم كشفها في مراحل متقدمة

4ـ أكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ 20% في الدول المتقدمة؛ مما يرفع من معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة العلاج.


الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

5ـ إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي بالماموغرام، يزيد وبشكل كبير - بفضل الله - من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.

اقرأ أيضا

العيش بصحة وسعادة
9:34 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

5 نصائح تعزز الصحة وتطيل العمر حتى 100 عام

وظائف الدماغ
2:18 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

دراسة توضح تأثير ممارسة الرياضة على صحة الدماغ

فيروس الكورونا متحورات
9:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

1000 حالة حصيلة أولية.. وباء خطير يضرب مدينة عربية

ضغط الدم
4:50 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

دون تكلفة.. حيل بسيطة لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

اقرأ أيضا

دراسة: التمارين الرياضية أفضل من أدوية الاكتئاب

حتى لايختلط عليك الأمر.. 3 أعراض غير تقليدية علامة على الإصابة بالسكري

5 فحوصات طبية يجب عليك إجراؤها قبل بلوغ سن الـ 40

تعرّف على آلية صرف الأدوية التأمينية

علماء روس يطورون طريقة للوقاية من الأزمات القلبية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سرطان الثدي 3:38 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء: تجنبوا هذا الأمر عند استخدام جهاز فحص الثدي

السرطان 8:32 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

هل كل الأورام تتطلب علاجا كيماويا.. استشاري يجيب؟

اقرأ أيضا

أمراض القلب
10:28 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

فوائدها مدهشة.. وجبة خفيفة تحمي قلبك مع تقدمك في العمر

السكري
9:36 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

إذا تم تشخيصك كمريض بالسكري.. كيف تتعامل مع هذا الخبر؟

سم الثعبان
8:42 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لن تصدق استخداماته.. كيف يمكن لسم الأفعى والعنكبوت والتنين أن ينقذ حياتك؟

الوزن الزائد
4:26 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أعاني من السمنة وأتمتع بصحة جيدة.. ماذا قال الأطباء؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:43 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أسرتان إحداهما 6 أفراد والأخرى 14 يصرفان نفس الدعم.. حساب المواطن يوضح

قطعة-ارض-سكني
9:47 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

سكني يحدد 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة القروض

أهم 10
9:44 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الراتب - ريال 0 عملة
9:04 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

فنجان القهوة
8:27 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

في بداية يوم جديد.. أفضل الوسائل التي تُحسّن مزاجك في الصباح

حساب المواطن (11)
7:58 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بعد ساعات من صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف سبب التغيير في مقدار الدعم