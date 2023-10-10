"الغذء والدواء" تُحذر: مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الالتزام باحتياطات محددة قبل استخدام جهاز «الماموجرام» لفحص سرطان الثدي، ومنها خلو الجسم من بعض مزيلات العرق المحتوية على جزيئات الألمنيوم. اضافة اعلان

ويمكن أن تؤثر جزيئات الألمنيوم على نتائج الفحص، حيث تظهر في صور الماموجرام على شكل نقط بيضاء قد تتسبب في تشخيص خاطئ.





فحص سرطان الثدي والمرضع





فحص الماموجرام





حقائق حول سرطان الثدي في المملكة





نصف الحالات يتم كشفها في مراحل متقدمة





الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي



وأشارت الهيئة إلى أنه لا ينصح بإجراء الفحص للمرضع، لوجود الحليب في أنسجة الثدي، مما قد يتسبب في صعوبة التشخيص.كما أوصت بعدم فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40 عاما بسبب كثافة أنسجة الثدي التي تعيق دقة التشخيص.1ـ لا ينصح بإجراء فحص سرطان الثدي للمرضع.2ـ يجب أن يكون الجسم خاليا من مزيلات العرق.3ـ عدم إجراء فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40 عاما.1ـ سرطان الثدي يأتي بالترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً، عالمياً، وإقليمياً، ومحلياً.2ـ سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشاراً على مستوى المملكة، وعند النساء.3ـ سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عاماً فأكثر.4ـ أكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ 20% في الدول المتقدمة؛ مما يرفع من معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة العلاج.5ـ إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي بالماموغرام، يزيد وبشكل كبير - بفضل الله - من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.