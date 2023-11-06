7 طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

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يوضح الأطبارء، أن ارتفاع ضغط الدم، هو حالة يكون فيها ضغط الدم الذي يتدفق داخل الشرايين مرتفعًا للغاية.
وقد يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.
طرق طبيعية لخفض ضغط الدم
- خذ حمامًا دافئًا
يمكن أن يكون الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم ضارًا بصحة قلبك، إذا لاحظت أعراضه، خذ حمامًا دافئًا على الفور، يمكن أن يساعد ذلك على استرخاء العضلات والأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.
- تمارين التنفس
حاول القيام ببعض تمارين التنفس السهلة عند التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، هذه طريقة بسيطة ولكنها فعالة لتقليل التوتر وخفض ضغط الدم.
- ممارسة رياضة المشي
من المهم أن تتجنب نمط الحياة المستقر قدر الإمكان عند محاولة التحكم في ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك القيام ببعض التمارين الخفيفة السهلة كممارسة رياضة المشي.
- تناول وجبة خفيفة
يمكنك أيضًا تجربة تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية، تناول وجبة خفيفة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفضة الصوديوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.
- ترطيب الجسم
اشرب القدر الكافي من الماء، حيث يعد الجفاف أحد أسوأ العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم،
- قدر كاف من النوم
من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم حيث يساعد ذلك في خفض ضغط الدم.
- قلل من استهلاك الكافيين
تقليل استهلاك الكافيين مثل الشاي والقهوة يساعد على خفض ضغط الدم بصورة لافتة.