لأول مرة.. تغيير مفصل ركبة بالروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة

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نجح مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في إضافة تقنية جديدة متطورة من تقنيات جراحات العظام المتخصصة لسجل إنجازات وإمكانيات المستشفى الصحية المتفوقة حيث ولأول مرة في منطقة المدينة المنورة استخدم الفريق الطبي الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي في تغيير مفصل الركبة لإنهاء معاناة مريضة في العقد السابع من العمر.



تغيير مفصل ركبة بالروبوت الآلي والذكاء:

فريق جراحة العظام:

يأتي هذا كإنجاز طبي جديد يسجل لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة.كانت تعاني من آلام شديدة في الركبة اليسرى أدت إلى تقييد حركتها عن المشي والحركة بشكل طبيعي مما أثر بشكل كبير على نمط حياتها اليومي وتبين بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المتخصصة وجود خشونة شديدة في مفصل الركبة اليسرى مع انحراف في الساق وبناءً عليه قرر الفريق الطبي تسخير التقنية الطبية الحديثة في استبدال مفصل الركبة للمريضة باستخدام الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي.وقد استغرق الفريق الطبي المكون من قِبَل فريق جراحة العظام مدة ساعتين في إجراء العملية الجراحية حيث أكد قائد الفريق استشاري جراحة العظام والمناظير واستبدال المفاصل الدكتور رائد أبو طالب أن العملية –بفضل من الله- قد تكللت بالنجاح وأن المريضة تتمتع بصحة جيدة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتخضع حالياً لخطة تأهيل وعلاج طبيعي بمتابعة الفريق الطبي المعالج، مشيراً إلى أن جهاز الروبوت والذكاء الاصطناعي الذي تمت إضافته لترسانة أجهزة الرعاية الصحية بالمستشفى يتميز بدقة عالية في تنفيذ عمليات المفاصل الصناعية تصل إلى ٩٩% من حيث ملاءمتها للمفصل الطبيعي للمرضى، كما بيّن الدكتور رائد أنه أصبح الآن بالإمكان عمل مثل هذه العمليات في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة وغيرها من العمليات الطبية المتقدمة نظراً للتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر الفنية المؤهلة التي يتميز بها المستشفى.وأكّد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بمستشفى الأميرمحمد بن عبد العزيز بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور تركي الوسيدي , أن خدمات الرعاية الصحية الطبية بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بفضل الله في تطور مستمر وسعي دؤوب لخدمة جميع المرضى بما تضمه من أفضل الكوادر الطبية الصحية المتخصصة في مختلف المجالات.من جهته أكّد المدير التنفيذي للتشغيل بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الأستاذ منصور بن ناصر العسكر أن المستشفى ساعٍ في التحديث والتطوير المستمر لجميع الأجهزة التشغيلية الطبية أو المساندة في مختلف مواقع الرعاية الصحية للمرضى بما يتواكب مع سباق التطور العالمي وتوجه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ورؤية الوطن في التربع على قمة الرعاية الصحية المتكاملة.