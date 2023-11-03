وصفة سهلة لحماية صحة القلب لا تتخل عنها يوميًا

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من المعروف أن للضحك فوائد صحية، نظرًا لأنه يحسن الحالة المزاجية للشخص بما ينعكس على صحته إيجابًا، حتى إنه يقال: "الضحك هو أفضل دواء". اضافة اعلان

ومن ذلك ما كشفه الطبيب البريطاني، الدكتور مايكل موسلي، قائلاً: "إن الفوائد العلمية للضحك الجيد مقنعة بشكل مدهش".





فوائد الضحك



البطانة الداخلية للأوعية الدموية



ضحكة حقيقة



إذ تم الربط بين الضحك والشعور بالارتباط الاجتماعي، وتحمل الألم بشكل أفضل، والمزيد من الطاقة، وتحسين الذاكرة وصحة القلب الجيدة.ولاستكشاف العلاقة بين الضحك وصحة القلب بشكل أكثر عمقًا، استعان الدكتور موسلي عبر البوكاست الخاص به، بخبير أمراض القلب البروفيسور ميشال ميلر من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة.وكجزء من بحثه، اختبر البروفيسور ميلر تأثير التوتر والضحك على الشرايين، موضحًا: "إن مركز أمراض القلب هو البطانة الداخلية للأوعية الدموية المعروفة باسم البطانة".وتمثل البطانة صحة القلب، وهو أول ما يتضرر إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو مرض السكري، أو كان يدخن.وقال البروفيسور ميلر: "نحن نعلم أنه عندما تشعر بالتوتر ويمكنك أن تنظر إلى البطانة، سترى أن الأوعية الدموية لدينا تنقبض".وأشار إلى إجراء تجربة على عدد من الأشخاص، تمثلت في مشاهدة فيلم يشجع على التوتر، اسمه "إنقاذ الجندي ريان"، "وعندما عرضنا على متطوعينا مقطعًا من الفيلم في الواقع انقبضت الأوعية الدموية لديهم".وتابع البروفيسور ميلر: "وفي مرة أخرى عرضنا عليهم أيضًا أفلامًا تحتوي على مقاطع مضحكة لإضحاكهم. وعندما قمنا بهذا الجزء من التجربة، انفتحت الأوعية الدموية بالفعل".وأوضح: "كان لدينا تأثير معاكس لتحسين صحة الأوعية الدموية"، وقد حدثت تأثيرات الضحك على البطانة في غضون دقائق.لكنه يجب أن تكون الضحكة حقيقة حتى تكون مفيدة للقلب، لأن الاستجابة الجسدية تطلق الإندورفين الذي يشعر الشهص بالسعادة، والذي يشير إلى تمدد الأوعية الدموية.وتشمل الفوائد الأخرى انخفاض ضغط الدم، وتقليل الالتهاب، وخفض نسبة الكوليسترول- ويمكن أن تستمر التأثيرات لمدة تصل إلى 24 ساعة.