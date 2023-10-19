الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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تؤدي إلى الوفاة المبكرة.. هل تتسبب السمنة في ظهور الأورام؟

السمنة
تؤدي السمنة إلى أمراض مميتة
أ أ
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حذرت أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أوكسانا ميخاليفا من أن السمنة مرتبطة بصورة خاصة ببعض أنواع السرطان.اضافة اعلان
حيث تعد السمنة التي أصبحت حاليًا وباء غير معد، من أسباب تطور العديد من الأمراض المزمنة ذات أهمية اجتماعية مع ارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

السمنة والسكري

وتقول ميخاليفا «تسبب السمنة تغيرات كارثية في الصحة. وكقاعدة عامة، يتم دمجها تحت اسم متلازمة التمثيل الغذائي.
وأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يصابون بارتفاع ضغط الدم الشرياني وزيادة نسبة الكوليسترول، ما يؤدي إلى تراكم اللويحات المسببة لتصلب الشرايين، ويختل امتصاص الخلايا للجلوكوز، الأمر الذي يؤدي فيما بعد للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري»، وفقاً لـ «روسيا اليوم".

السمنة والسرطان

وتوضح الخبيرة أنه «بالإضافة الى ذلك تحفز السمنة تطور بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد والجهاز التناسلي النسائي والثدي والأمعاء.
كما أن الدهن الزائد يتراكم في الأعضاء الداخلية كالبنكرياس والكبد وكيس الصفراء والكلى، وعلى هذه الخلفية يمكن أن يتطور التهاب الكبد الدهني والتليف وتشمع الكبد ونشوء حصى في كيس الصفراء وانخفاض وظائف الكلى.
كما تؤثر السمنة كثيرًا في الجهاز العضلي الحركي للجسم وتسبب تآكل المفاصل»، وفق قولها.

السمنة والمشكلات الإنجابية

وتتابع الخبيرة أن السمنة «قد تؤدي لمشكلات إنجابية أيضًا مثل اضطراب الدورة الشهرية لدى النساء والعقم وعند الرجال إلى ضعف الانتصاب وانخفاض مستوى التستوستيرون".

القاتل الرئيس لجسم الإنسان

من جانبه، وصف جراح وأخصائي الأورام الروسي الدكتور مارك غادزيان الدهون «بالقاتل الرئيس لجسم الإنسان». قائلاً «يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببًا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون".
وحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية «فان السمنة تقصّر في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وإن فقدان كل ثلاثة كيلوجرامات من الوزن بعد عمر 60 عامًا يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد». مشددًا على ضرورة «مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم".
وتابع غادزيان «بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سنتيمترًا يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سنتيمتر فهو مشكلة كبيرة.
وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كلجم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد. أما إذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة".

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