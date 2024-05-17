دراسة: "إدمان الجنس" إنذار مبكر لمرض عقلي

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كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة بين الدافع الجنسي المرتفع بشكل غير طبيعي والإصابة بالاضطراب ثنائي القطب.

وأكدت الدراسة، التي قادتها جمعية (Bipolar UK) لمساعدة مرضى الاضطراب ثنائي القطب، العلاقة بين السلوك الجنسي المفرط وحالة الصحة العقلية لأول مرة.

ووجدت أن ما يقرب من 90% من الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب يعانون من فترات من النشاط الجنسي المفرط، المعروف أكثر باسم "إدمان الجنس".





الاضطراب ثنائي القطب



ماذا أظهرت الدراسة؟



الأعراض الـ 15 الأكثر شيوعًا لاضطراب ثنائي القطب



والاضطراب ثنائي القطب، هو حالة صحية عقلية تسبب تقلبات مزاجية شديدة.والأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط الجنسي لديهم سلوك مرتبط بالتخيلات الجنسية الشديدة إلى الحد الذي يمكن أن يكون مؤلمًا ومدمرًا لحياتهم.وقالت الدكتورة كلير دولمان، الباحثة الرئيسة، والرئيس المشارك للجنة ثنائية القطب: "تمثل هذه النتائج خطوة مهمة إلى الأمام في فهم التحديات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب".وشددت على أن "هذا أمر بالغ الأهمية لأنه بمجرد أن يدرك شخص ما أنه أحد الأعراض، يمكنه اتخاذ خطوات لحماية نفسه في حالة مرضه مرة أخرى، ويمكنه أيضًا البدء في التخلص من أي عار أو لوم لم يتم حله".والدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت، استطلعت آراء 1500 شخص يعانون من اضطراب ثنائي القطب لمعرفة المزيد عن حياتهم الجنسية.ووجدت أن أكثر من 88% من المصابين عانوا من أعراض السلوك الجنسي المفرط.وعانى أكثر من نصف المشاركين (54%) لأكثر من ثماني فترات من السلوك الجنسي المفرط، حيث قال ثلثاهم إن كل فترة من هذا السلوك استمرت لمدة شهر أو أكثر.ومما يثير القلق أن أكثر من النصف (54%) قالوا أيضًا إن دوافعهم الجنسية وضعتهم في مواقف يحتمل أن تكون خطيرة، حيث قال ربعهم إنهم أصيبوا بأمراض منقولة جنسيًا ، وقال 19% إن ذلك أدى إلى حمل غير مخطط له.وقال نحو 22% من المشاركين إنهم تعرضوا للاغتصاب خلال فترة من فترات النشاط الجنسي المفرط، فيما أكد أكثر من الثلث أنهم تعرضوا لشكل من أشكال الاعتداء الجنسي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".يمكن أن تختلف الأعراض اعتمادًا على الحالة المزاجية التي يمر بها المريض حاليًا.يمكن أن تستمر كل نوبة، سواء من الهوس أو الاكتئاب، لبضعة أسابيع أو أشهر.تشمل الأعراض خلال فترة الاكتئاب ما يلي:الافتقار إلى الطاقةالشعور بالحزن أو الانفعال في معظم الأوقاتفقدان الاهتمام بالأنشطة اليوميةعدم الثقة بالنفسقلة الشهيةصعوبة النومأفكار انتحاريةمستويات مرتفعة من الطاقةعدم الرغبة في النومتشتيت الانتباه بسهولةالشعور بالسعادة أو الابتهاج الشديدينوجود أفكار وهميةاتخاذ قرارات متهورة مثل إنفاق مبالغ كبيرة من المالقول أشياء خارجة عن طبيعة الشخصالشعور بأهمية الذات.