دراسة جديدة تُحذر المرأة الحامل من هذا الخطر

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وجدت دراسة جديدة، أن السمنة قبل أو أثناء الحمل هي السبب الجذري الفعلي لأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، وليس المضاعفات كسكري الحمل أو تسمم الحمل كما كان يُعتقد. اضافة اعلان





خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين



الإصابة بارتفاع في ضغط الدم



تأثير السمنة على الحمل:





قد يصاب المواليد بالمشاكل التالية:



تأثير السمنة على الولادة:



وقبل هذه الدراسة، التي نشرتها دورية «سيركوليشن ريسيرش»، لم يكن العلماء متأكدين من العامل الذي يلعب دوراً أكبر في خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بعد سنوات من الحمل، هل هو السمنة أو المضاعفات أثناء الحمل.وأجريت الدراسة في جامعة نورث ويسترن، وتابع الباحثون الحوامل في 8 مراكز في ولايات أمريكية مختلفة، وجاءت نتائجها، أن ذوات الوزن الزائد والسمنة اللاتي عانين من ولادات مبكرة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم بعد الولادة.إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من الطبيعي، أو وصل إلى مرحلة السمنة، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الحمل، حيث تزداد احتمالية الإصابة:1ـ سكري الحمل.2ـ ارتفاع ضغط الدم.3ـ تسمُّم الحمل.4ـ الولادة المبكرة.5ـ الولادة القيصرية.1ـ العيوب الخلقية.2 ـ كبر حجم الجنين.3 ـ احتمالية حدوث إصابات أثناء الولادة.1ـ النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن والسمنة يلدن بعد وقت أطول من النساء ذوات الوزن الطبيعي.2ـ قد يكون من الصعب مراقبة الجنين أثناء المخاض؛ لذلك تزيد السمنة أثناء الحمل من احتمالية الولادة القيصرية.3ـ إذا كانت هناك حاجة إلى ولادة قيصرية؛ فإن مخاطر العدوى والنزيف والمضاعفات الأخرى تكون أكبر في التي تعاني من السمنة أكثر من ذات الوزن الطبيعي.