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عبر البروتينات بالدم.. دراسة حديثة تكشف عن السرطان قبل ظهوره بـ 7 سنوات

سرطان
سرطان
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في طفرة علمية جديدة، كشفت عنها دراسة طبية حديثة أن البروتينات الموجودة في الدم يمكن أن تنذر بخطر الإصابة بالسرطان قبل أكثر من سبع سنوات من تشخيصه.

كشف السرطان قبل ظهوره بـ 7 سنوات:

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وبحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد قام العلماء في جامعة أكسفورد بدراسة عينات دم لأكثر من 44000 شخص في البنك الحيوي في المملكة المتحدة.
وأوضحت الدراسة الحديثة أنه كان من بينهم أكثر من 4900 شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.
وفي التفاصيل فقد قارن الباحثون، بين بروتينات الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسرطان والذين لم يتم تشخيصهم بالسرطان.
وقد حدد الباحثون 618 بروتينا مرتبطا بـ 19 نوعا من السرطان، من بينها سرطان القولون والرئة وسرطان الغدد الليمفاوية والكبد.
كما بحث العلماء في البيانات الوراثية في دراسة ثانية مرتبطة بالدراسة الأولى، لأكثر من 300 ألف حالة سرطان لمعرفة بروتينات الدم التي ساهمت في حدوث السرطان.
 ووجد العلماء 40 بروتينا في الدم تؤثر في خطر إصابة الشخص بتسعة أنواع مختلفة من السرطان.
من جانبها قالت الدكتورة كيرين بابير، عالمة الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد "لإنقاذ المزيد من الأرواح من السرطان، نحتاج إلى فهم أفضل لما يحدث في المراحل المبكرة من المرض.. كيف يمكن للبروتينات الموجودة في دمنا أن تؤثر في خطر الإصابة بالسرطان. ونحن الآن بحاجة إلى دراسة هذه البروتينات بعمق لمعرفة أي منها يمكن استخدامه بشكل موثوق للوقاية".
فيما أوضح الدكتور إيان فولكس المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الوقاية من السرطان تعني البحث عن العلامات التحذيرية المبكرة للمرض.
وأضاف أن هذا يعني إجراء أبحاث مكثفة ومضنية للعثور على الإشارات الجزيئية التي يجب أن نوليها أقصى قدر من الاهتمام.
كما نوه أن اكتشافات هذا البحث هي الخطوة الأولى الحاسمة نحو تقديم علاجات وقائية وهي الطريق النهائي لمنح الناس حياة أطول وأفضل، خالية من الخوف من السرطان.


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