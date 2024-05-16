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أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بمرض السكري

السكري 2
السكري
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حدد د. ناصر الجهني استشاري أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء، أسباب انخفاض السكر في الدم لغير المصابين بمرض السكري.

أسباب انخفاض السكر لغير المصابين بالسكرياضافة اعلان

- الصيام
-  الحمل 
- استخدام بعض الأدوية 
- تعاطي الكحول 
- أمراض الكلى
- أمراض الكبد
- قصور الغدة الكظرية 
- أورام البنكرياس 
- بعد عمليات السمنة 
- مرحلة ماقبل السكري 
- خلل في المناعة
- تسمم الدم الشديد

نصائح لتقليل مخاطر مضاعفات السكري


في سياق متصل، وجّه المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للسكري، خمس نصائح وخطوات للتقليل من مخاطر مضاعفات السكري.
ونشر المجلس "إنفوجرافيك"، عبر حسابه في منصة "إكس"، ونصح خلاله بما يلي:
- الالتزام بمواعيد العيادات والفحوصات بانتظام
- المتابعة بعمل فحص سكر الدم المنزلي.
- الالتزام بالحركة والنشاط البدني المنتظم
- اتباع حمية غذائية صحية
- التزام باستخدام الأدوية كما وصفها الطبيب المعالج.

العلاجات الطبيعية لمقاومة الأنسولين

في سياق متصل، أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أهم وأفضل العلاجات الطبيعية لمقاومة الأنسولين.
وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن أهم علاج لمقاومة الأنسولين هو إنقاص الوزن وممارسة الرياضة والصيام المتقطع.
وقال إن إنقاص الوزن عن طريق تقلل كمية الكربوهيدرات وقطع السكريات البسيطة وممارسة الرياضة والصيام المتقطع من أفضل العلاجات لمقاومة الأنسولين.
وتابع الجهني "أنه يمكن استخدام حبوب الميتفورمين (ومنها الجلوكوفاج) إذا فشل تغيير نمط الحياة في إنقاص الوزن بواقع 7 إلى 10 ٪ من الوزن الإجمالي خلال 6 أشهر".

 

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