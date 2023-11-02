5 أضرار كارثية لكثرة تعاطى المنبهات

أ أ

دعا أطباء إلى ضرورة استهلاك المنبهات بحذر، خاصة وأن تناول كمية كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الأرق والقلق والارتجاف، وقد يزعج بعض الأشخاص من المعدة أو يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. اضافة اعلان





آثار سلبية على الصحة





5 أضرار للمنبهات





أبرز أضرار الكافيين:





زيادة ضغط الدم:





مشاكل في القلب:





جلطات القلب:





الإسهال:





هشاشة العظام:



وقالوا إن كثرة تناول المنبهات قد تسبب آثاراً سلبية عدة على صحة الإنسان، وفيما يلي خمسة أضرار محتملة لكثرة المنبهات، وفقا لـ "عكاظ":1ـ الأرق2ـ القلق والتوتر3ـ اضطرابات المعدة4ـ اضطرابات القلب5ـ الإدمانيمكن أن يتسبب الكافيين وخاصة في حالة تناول كميات كبيرة منه في الاصابة بأحد وبعض الأمراض التالية:يعمل الكافيين على زيادة ضغط الدم خصوصًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الضغط أو الأشخاص الذين لا يقومون باستهلاك الكافيين في الأيام العادية.يسبب استهلاك الكافيين بكثرة إلى زيادة نبضات القلب لدى الأشخاص الحساسين، وتعتبر من أكثر أضرار الكافيين شيوعًا.بعض الدراسات أثبتت أن استهلاك الكافيين من قبل الأشخاص المصابين بضغط الدم يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بضربات القلب بأربع مرات عند مقارنتهم بالأشخاص الطبيعيين.يسبب الكافيين الإسهال في بعض الأحيان عند استهلاكه بكثرة.يعمل الكافيين على زيادة نسبة طرح عنصر الكالسيوم في البول، ممّا يجعل تركيزه أقل بعض الشيء في جسم الإنسان. إن كنت تعاني من مرض هشاشة العظام يجب تقليل نسبة الكافيين المستهلكة أقل ما يمكن.