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5 أضرار كارثية لكثرة تعاطى المنبهات

المنبهات
أضرار كثرة المنبهات
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دعا أطباء إلى ضرورة استهلاك المنبهات بحذر، خاصة وأن تناول كمية كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الأرق والقلق والارتجاف، وقد يزعج بعض الأشخاص من المعدة أو يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.اضافة اعلان


آثار سلبية على الصحة

وقالوا إن كثرة تناول المنبهات قد تسبب آثاراً سلبية عدة على صحة الإنسان، وفيما يلي خمسة أضرار محتملة لكثرة المنبهات، وفقا لـ "عكاظ":


5 أضرار للمنبهات

1ـ الأرق
2ـ القلق والتوتر
3ـ اضطرابات المعدة
4ـ اضطرابات القلب
5ـ الإدمان


أبرز أضرار الكافيين:

يمكن أن يتسبب الكافيين وخاصة في حالة تناول كميات كبيرة منه في الاصابة بأحد وبعض الأمراض التالية:


زيادة ضغط الدم:

يعمل الكافيين على زيادة ضغط الدم خصوصًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الضغط أو الأشخاص الذين لا يقومون باستهلاك الكافيين في الأيام العادية.


مشاكل في القلب:

يسبب استهلاك الكافيين بكثرة إلى زيادة نبضات القلب لدى الأشخاص الحساسين، وتعتبر من أكثر أضرار الكافيين شيوعًا.


جلطات القلب:

بعض الدراسات أثبتت أن استهلاك الكافيين من قبل الأشخاص المصابين بضغط الدم يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بضربات القلب بأربع مرات عند مقارنتهم بالأشخاص الطبيعيين.


الإسهال:

يسبب الكافيين الإسهال في بعض الأحيان عند استهلاكه بكثرة.


هشاشة العظام:

يعمل الكافيين على زيادة نسبة طرح عنصر الكالسيوم في البول، ممّا يجعل تركيزه أقل بعض الشيء في جسم الإنسان. إن كنت تعاني من مرض هشاشة العظام يجب تقليل نسبة الكافيين المستهلكة أقل ما يمكن.

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