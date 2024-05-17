لمن يعاني الأرق.. حيلة بسيطة تساعدك على النوم في دقائق

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إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، فلا شيء يدعو للقلق إذا كان الأمر عارضًا.

لكن إذا كنت تعاني من صعوبة النوم بشكل دائم، فقد تكون عرضة لمشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

وأيًا ما يكن الأمر، فقد كشف الدكتور سكوت والتر طبيب الأمراض الجلدية عن طريقة تحفزه على النوم كان يتمنى لو كان يعرفها في سنوات شبابه، قائلاً إنها كانت بمثابة "تغيير حقيقي لقواعد اللعبة" بالنسبة له.

وأضاف في مقطع فيديو عبر تطييق "تيك توك": "أنا طبيب وأواجه أحيانًا صعوبة في النوم، وسأخبركم عن الطريقة التي كانت بمثابة لحظة تغيير خفيفة بالنسبة لي، بمجرد أن تعلمتها".





الخلط المعرفي



الحروف الأبجدية ونبضات القلب



وأوضح الدكتور والتر، أن هذه الطريقة تبتعد عن "تناول الميلاتونين"، النظير الاصطناعي لهرمون النوم الطبيعي، "أو المكملات الغذائية الأخرى". كما أنه "لا يتضمن أخذ حمام ساخن قبل النوم أو حتى القراءة".وكشف الطبيب عن "تمرين عقلي بسيط" يعرف باسم "الخلط المعرفي"، يوصف بأنه وسيلة "لإعادة ترتيب أو إعادة تنظيم أفكارك"، وهو أشبه بخلط مجموعة أوراق اللعب.وتهدف هذه التقنية إلى تحويل "عقلك عن أنماط التفكير الواعي" التي قد تمنعك من النوم، ويمكن تنفيذها بعدة طرق.وينصح الدكتور والتر بـ "التفكير في كلمات عشوائية لا علاقة لها ببعضها البعض، على سبيل المثال بقرة، ورقة شجر، شطيرة"، مع تكرارها حتى تغفو، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".وبالنسبة لمن يرون أن توليد كلمات عشوائية أمر مرهق للغاية، هناك طريقة بديلة. وأوضح الدكتور والتر: "أولاً، اختر حرفًا من الحروف الأبجدية، ثم ابدأ في حساب نبضات قلبك، ثم كل ثماني نبضات فكر في كلمة تبدأ بهذا الحرف".وهذه الطريقة فعالة لأنها لا تشتت انتباه عقلك فحسب، بل تحاكي أيضًا ما يسمى "الأحلام الصغيرة"، التي تحدث عندما نكون على أعتاب النوم. ومن خلال الانخراط في هذا التمرين، فإنك ترسل إشارة إلى عقلك أنه من الآمن النوم، وفقًا للطبيب.