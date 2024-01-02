6 خطوات لتحسين صحتك خلال ساعات العمل

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الجلوس لساعات طويلة في مكان العمل قد يترك تأثيرًا سلبيًا على صحة الفرد وحالته المزاجية، لذا فإن ممارسة بعض النشاط قد يكون أكثر فائدة له. اضافة اعلان

وقدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.عبر حسابها في منصة "إكس"، ست نصائح لتحسين الصحة خلال وقت العمل، وهي:

كيف تحمي صحتك خلال ساعات العمل؟



احم عينيك من الإجهاد



حسّن من جودة مكتبك



قلل التوتر والضغط



زد من حركة جسمك



خفف الضغط على عضلاتك



انتبه من الجفاف



كل 20 دقيقة طالع بشيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانيةأصف النباتات واحرص على التهوية والإضاءةتنفس بعمق (شهيق لمدة 4 ثواني، احبس نفسك 7 ثوان، ثم زفير لمدة 7 ثوان، كررها خلال اليوم.قلل وقت جلوسك وتحرك كل ساعة لمدة 10 دقائقمارس تمارين إطالة بسيطة وأنت جالس على المكتباشرب لترًا من الماء في أوقات متفرقة خلال ساعات العمل