6 خطوات لتحسين صحتك خلال ساعات العمل

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الجلوس لساعات طويلة في مكان العمل قد يترك تأثيرًا سلبيًا على صحة الفرد وحالته المزاجية، لذا فإن ممارسة بعض النشاط قد يكون أكثر فائدة له.
وقدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.عبر حسابها في منصة "إكس"، ست نصائح لتحسين الصحة خلال وقت العمل، وهي:
كيف تحمي صحتك خلال ساعات العمل؟
احم عينيك من الإجهاد كل 20 دقيقة طالع بشيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية
حسّن من جودة مكتبك أصف النباتات واحرص على التهوية والإضاءة
قلل التوتر والضغط تنفس بعمق (شهيق لمدة 4 ثواني، احبس نفسك 7 ثوان، ثم زفير لمدة 7 ثوان، كررها خلال اليوم.
زد من حركة جسمكقلل وقت جلوسك وتحرك كل ساعة لمدة 10 دقائق
خفف الضغط على عضلاتك مارس تمارين إطالة بسيطة وأنت جالس على المكتب
انتبه من الجفافاشرب لترًا من الماء في أوقات متفرقة خلال ساعات العمل
6️⃣ خطوات لتحسين صحتك خلال ساعات العمل: #صحة_الشرقية pic.twitter.com/OOuIcqbu4x— صحة الـشرقية (@moh_eastern) January 2, 2024