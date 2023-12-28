الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طبيب يحذر من وضعيتين للنوم هما الأكثر ضررًا بالجسم

أوضاع النوم الخطيرة
أوضاع النوم الخطيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر أخصائي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية الروسي، الدكتور فلاديمير بوندارينكو من وضعيتي نوم خطيرتين على جسم الانسان.
وكشف بوندارينكو «أن الجسم يتعافى أثناء النوم فقط، فإذا كانت وضعية النوم غير صحيحة فلن يشعر الشخص بالراحة حتى بعد النوم». مبينًا شدة أضرار النوم أمام التلفزيون.اضافة اعلان

 الرأس مرفوع والظهر منحن

 وقال «يمكن أن يكون الرأس مرفوعًا والظهر منحنيًا على الأريكة وعلى السرير إذا كانت هناك وسادة كبيرة في الخلف.
هذه الوضعية تسبب اضطراب إمداد الدم والتنفس، حيث يشعر الشخص بعد النوم بهذه الوضعية بألم في منطقة الصدر (العمود الفقري)، ويشعر بالتوتر في منطقة الرقبة.
وقد يشعر بالألم أسفل الظهر لعدم ارتخاء منحنيات العمود الفقري أثناء النوم». وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

الرأس منحن إلى الخلف

وأضاف الطبيب الروسي أن "الوضعية الثانية المضرة للجسم هي النوم والرأس منحن إلى الخلف.
قد يستخدم الشخص وسادة غير مستقرة، وبعد أن ينام ينحني رأسه إلى الوراء، فيبدأ في هذه الوضعية يشخر ويضطرب تنفسه من خلال الأنف والحنجرة.
ولا يمكن أثناء النوم بهذه الوضعية عمليا استعادة عمل الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية"
وتابع "بالطبع يستمر القلب في العمل بإيقاع طبيعي، على الرغم من أنه أثناء النوم يجب أن ينخفض من 70-78 إلى 50- 60 نبضة في الدقيقة. وهذا يعني أنه يعمل كما في حالة اليقظة، أو حتى أكثر نشاطا".
ونصح بوندارينكو أنه "من المفيد أثناء النوم الاستلقاء على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلاً، كما أن هناك ضرورة لتغيير الوضعية بين فترة وأخرى".
وأضاف "يتنفس الإنسان أثناء النوم عن طريق الحجاب الحاجز (التنفس البطني) أي أن الجزء العلوي من الرئتين يستريح، ونتنفس عن طريق المعدة.
وتسمح لنا هذه العملية بتشغيل حركة الأمعاء، وتنشيط المرارة والكبد والطحال وتنشيط عموم الجهاز الهضمي.
ويمكننا القيام بذلك عندما نستلقي على وسادة منخفضة، على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلاً.
كما أن النوم على الظهر أمر طبيعي أيضًا. وأن من الطبيعي أن يتقلب الشخص أثناء نومه أكثر من عشر مرات".

اقرأ أيضا

4 آلاف خطوة تحميك من مرض لا علاج له

4 أعراض لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الأنفلونزا

أغربها رقم 4.. منتجات غذائية لا يحتاجها الجسم

متى يكون "النمش" علامة خطر ؟ (تفاصيل)

العثور على عنكبوت حي في أذن امرأة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التقدم في العمر 5:05 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

منها النوم والإيجابية.. 7 عوامل تدل أنك تتقدم في السن بشكل جيد

الببغاء 1 8:49 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

حمى الببغاء تصيب العشرات في هذه الدولة

شلل النوم 5:10 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تُجمّد الجسم لدقائق.. كل ما تريد أن تعرفه عن شلل النوم

النوم الصحي 9:40 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

دراسة توضح تأثير طريقة التنفس أثناء النوم على الذاكرة

اقرأ أيضا

صحة الأمعاء
9:57 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

علامات تحذيرية في البراز تكشف عن أعراض سرطان الأمعاء

توأم 1
9:24 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

واحدة من 50 مليونًا.. امرأة برحم مزدوج تنجب توأمًا في يومين مختلفين!

التقدم في العمر
5:05 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

منها النوم والإيجابية.. 7 عوامل تدل أنك تتقدم في السن بشكل جيد

رفرفة القلب
3:42 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

رفرفة القلب.. الأعراض والأسباب ومواطن الخطر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

معاش الضمان الاجتماعي
4:51 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

هيئة الزكاة
3:00 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. تمديد لـ 7 أشهر.. توضيح من الزكاة بشأن مبادرة الإعفاء من الغرامات

برنامج ريف - ريف
2:00 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف دعم ريف لشهر يناير 2024 .. 8 خطوات للاستعلام عن الإيداع

الضمان الاجتماعي
1:00 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور يجيب على 8 استفسارات ملحة

حساب المواطن
12:50 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

هل الديون المستحقة على الزوج تؤثر على الدخل الشهري للزوجة في حساب المواطن؟

صلاة الفجر في المسجد الحرام
12:40 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

الخميس 15 جمادى الآخرة.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة