الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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لأصحاب ضعف المناعة.. نصائح للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا

الأنفلونزا الموسمية
الأنفلونزا
أ أ
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يؤكد الأطباء، أنه خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الشتاء، خاصة لأصحاب ضعف المناعة.

الوقاية من الأنفلونزااضافة اعلان


ووفقا لموقع timesofindia، يمكن اتباع بعض الإجراءات للوقاية من الأنفلونزا كالتالي:

- تلقي التطعيم
 تلقي التطعيم هو الإجراء الوقائي الأكثر فعالية، ولذا يجب تلقي لقاح الحماية من الأنفلونزا السنوي. 

- النظافة بصفة عامة
يجب الاهتمام بالنظافة العامة والخاصة، فعلى ضعاف المناعة، التأكيد من غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصة قبل الوجبات وبعدها وأيضا خلال التواجد في الأماكن العامة، وفي حالة عدم توفر الصابون يمكنك استخدام  معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول. 

- تجنب الأماكن المزدحمة

 قلل من التواجد في المناطق المزدحمة خلال مواسم ذروة الأنفلونزا، أي خلال فصل الشتاء،  ولذا يمكنك تنظيم واختيار  المواعيد والنزهات خارج ساعات الذروة لتقليل خطر الاتصال بالأفراد المصابين.

- راقب الأعراض التي تظهر عليك

يجب على مرضى ضعف المناعة، مراقبة حالتهم الصحية جيدا، وإذا ظهر عليك أي عرض من الأعراض الأنفلونزا،  مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والتعب، وأذهب للطبيب فورا لتلقي العلاج المناسب.

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