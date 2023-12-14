لأصحاب ضعف المناعة.. نصائح للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا

أ أ
يؤكد الأطباء، أنه خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الشتاء، خاصة لأصحاب ضعف المناعة.
الوقاية من الأنفلونزا
اضافة اعلان
ووفقا لموقع timesofindia، يمكن اتباع بعض الإجراءات للوقاية من الأنفلونزا كالتالي:
- تلقي التطعيم
تلقي التطعيم هو الإجراء الوقائي الأكثر فعالية، ولذا يجب تلقي لقاح الحماية من الأنفلونزا السنوي.
- النظافة بصفة عامة
يجب الاهتمام بالنظافة العامة والخاصة، فعلى ضعاف المناعة، التأكيد من غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصة قبل الوجبات وبعدها وأيضا خلال التواجد في الأماكن العامة، وفي حالة عدم توفر الصابون يمكنك استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول.
- تجنب الأماكن المزدحمة
قلل من التواجد في المناطق المزدحمة خلال مواسم ذروة الأنفلونزا، أي خلال فصل الشتاء، ولذا يمكنك تنظيم واختيار المواعيد والنزهات خارج ساعات الذروة لتقليل خطر الاتصال بالأفراد المصابين.
- راقب الأعراض التي تظهر عليك
يجب على مرضى ضعف المناعة، مراقبة حالتهم الصحية جيدا، وإذا ظهر عليك أي عرض من الأعراض الأنفلونزا، مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والتعب، وأذهب للطبيب فورا لتلقي العلاج المناسب.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)