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حمى الببغاء تصيب العشرات في هذه الدولة

الببغاء 1
الببغاء
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أعربت السلطات السويدية عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الإصابة بمرض معد ينتشر عن طريق الطيور. 
وسجلت السويد 25 حالة إصابة بحمى الببغاء التي تشكل خطرًا شديدًا على الأجنة منذ 25 سبتمبر الماضي، و12 حالة أخرى في ديسمبر.اضافة اعلان

داء الببغاوات

ومن المعروف أن الببغاوات، وهي من سلالات الحيوانات الأليفة الشهيرة، تحمل المرض الذي ينتشر عن طريق جزيئات البراز المحمولة جوًا.
وحذر البروفيسور بول هانتر، الخبير في مجال حماية الصحة من جامعة "إيست أنجليا" من الاستهانة بمعدل انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.
وقال لصحيفة "التلجراف": "قد يكون انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابًقا".

مخاطر كبيرة على النساء الحوامل

وتواجه النساء الحوامل مخاطر كبيرة، مع احتمال وفاة الجنين بنسبة 80 في المئة وخطر وفاة الأمهات بنسبة 8 في المئة.
علاوة على ذلك، يقتل المرض بنسبة 90 في المئة من الطيور الصغيرة التي يصيبها.
ويحدث هذا المرض بسبب البكتيريا المتدثرة الببغائية (Chlamydophila psittaci)، وهو عامل بكتيري ينتقل في المقام الأول من الطيور إلى البشر عبر الجزيئات المحمولة جوًا من براز الطيور البرية الملوثة.
ومن بين الحالات الـ 45 التي تم الإبلاغ عنها في السويد في وقت سابق من هذا العام، تعزى 28 حالة إلى التعامل مع الدواجن أو الطيور في أقفاص أو إطعام الطيور، وفقًا لمسؤولي الصحة العامة السويديين.
وفي عام 2022، سلطت دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" الضوء على الارتفاع المحتمل للمرض، واصفة إياه بأنه "خطر ناشئ على الصحة العامة للعاملين في المجال الطبي وغيرهم من الاتصالات الوثيقة".
وتم اكتشاف حالات العدوى في ثماني مناطق سويدية، من بينها فاسترا يوتالاند وكالمار.

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