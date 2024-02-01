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5 نصائح لتجنب إرهاق العين من الجلوس الطويل أمام الشاشات

طب وجرحة العيون
العين
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وجهت وزارة الصحة، مجموعة مهمة من النصائح لتجنب إرهاق العين ومخاطر الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات الذكية سواء الهاتف أو الحاسب أثناء العمل.
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5 نصائح لتجنب إرهاق العين


-  اضبط سطوع الشاشة ليكون في مستوی آمن ومريح لعينك
- ابعد على الأقل 70 سم عن الشاشة
- اتبع قاعدة 20-20-20
- اجعل حجم النص في جهازك كبيرًا بما يكفي لقراءة مريحة
- استخدم قطرات العين عند الحاجة لتجنب الجفاف

هذا ويؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية التي ترسل الأكسجين والمواد المغذية إلى العينين.

4 أعراض تظهر على المريض:


وكشف  موقع "مايو كلينك" الطبي، أن أعراض اعتلال الشبكية السكري قد لا تظهر مبكرا، لكن مع تقدم الحالة، قد يصاب المريض بما يلي:

1- بقع أو خيوط داكنة طافية في مجال رؤيتك (العوائم).
2- تشوش الرؤية أو تقلبها.
3- مناطق داكنة في مجال رؤيتك.
4- فقدان البصر.

4 خطوات للحفاظ على صحة العينيين:


وفيما يلي 4خطوات مهمة للحفاظ على سلامة العينيين:

1- إدارة ضغط الدم والكوليسترول

يزيد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من خطر اعتلال الشبكية السكري.

2- إجراء فحوصات منتظمة للعين


لا يسبب مرض العين السكري أعراضًا في مراحله المبكرة، لذلك فإن إجراء فحوصات منتظمة لدى طبيب العيون يمكن أن يزيد من فرص العثور على أي مشاكل في العين قبل حدوث مضاعفات خطيرة.

3- تجنب التدخين


تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر إلى إتلاف أجزاء عينيك التي تحتاجها للحصول على رؤية واضحة.

4- الرياضة


تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تأخير  الإصابة بداء اعتلال الشبكية السكري وإبطاء تقدمه، وجعله أقل حدة.


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