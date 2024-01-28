"الصحة": أولوية الحصول على لقاح كورونا المطور لهذه الفئات

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أوصت وزارة الصحة بإعطاء لقاح كورونا المطور لكافة أفراد المجتمع، على أن تكون الأولوية لكبار السن والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في القطاع الصحي. اضافة اعلان





لقاح كورونا المطور متاح لكل من بلغ 18 عامًا وأكثر



من لديهم أمراض مزمنة



كبار السن



النساء الحوامل



العاملون في القطاع الصحي



انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا



يُتاح لقاح كوفيد المطور لكافة أفراد المجتمع، والأولوية لكبار السن والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في القطاع الصحي. pic.twitter.com/dcopK6prwo January 28, 2024

ووفقًا للوزارة، فإن اللقاح متاح لكل من بلغ 18 عامًا وأكثر، على أن تكون الأولوية لهذه الفئات:اللقاح يوفر الحماية - بإذن الله - من المضاعفات التي تصيب أصحاب الأمراض المزمنة.التقدم في السن يزيد احتمالات المرض الشديد عند الإصابة بالفيروس.مضاعفات إصابة الأم الحامل بالفيروس تمتد إلى الأجنية والمواليد ولقاح كوفيد - 19 المطور يوفر الحماية اللازمة - بإذن الله - للأم والجنين.لقاح كوفيد - 19 المطور يوفر الحماية - بإذن الله - من مضاعفات الإصابة ويقلل احتمالية نقل العدوى من الممارس الصحي إلى المرضى.وكانت هيئة الصحة العامة (وقاية) أعلنت في 20 ديسمبر الماضي رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36 في المئة.وأكدت عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.وأشارت هيئة الصحة العامة إلى توفر لقاح كوفيد-19 المطور للوقاية من مضاعفات كوفيد-19.