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"الصحة": أولوية الحصول على لقاح كورونا المطور لهذه الفئات

لقاح
اللقاح المطور متاح لمن هم فوق أكثر من 18 عامًا
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أوصت وزارة الصحة بإعطاء لقاح كورونا المطور لكافة أفراد المجتمع، على أن تكون الأولوية لكبار السن والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في القطاع الصحي.اضافة اعلان

لقاح كورونا المطور متاح لكل من بلغ 18 عامًا وأكثر

ووفقًا للوزارة، فإن اللقاح متاح لكل من بلغ 18 عامًا وأكثر، على أن تكون الأولوية لهذه الفئات: 

من لديهم أمراض مزمنة 

اللقاح يوفر الحماية - بإذن الله - من المضاعفات التي تصيب أصحاب الأمراض المزمنة.

كبار السن 

التقدم في السن يزيد احتمالات المرض الشديد عند الإصابة بالفيروس. 

النساء الحوامل

مضاعفات إصابة الأم الحامل بالفيروس تمتد إلى الأجنية والمواليد ولقاح كوفيد - 19 المطور يوفر الحماية اللازمة - بإذن الله - للأم والجنين.

العاملون في القطاع الصحي 

لقاح كوفيد - 19 المطور يوفر الحماية - بإذن الله - من مضاعفات الإصابة ويقلل احتمالية نقل العدوى من الممارس الصحي إلى المرضى.

انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا

وكانت هيئة الصحة العامة (وقاية) أعلنت في 20 ديسمبر الماضي رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36 في المئة.
وأكدت عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.
وأشارت هيئة الصحة العامة إلى توفر لقاح كوفيد-19 المطور للوقاية من مضاعفات كوفيد-19. 


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