الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: أعراض "غير نمطية" لمشكلات وأمراض القلب

جلطة قلبية
القلب
أ أ

توضح دراسة حديثة، أن الأعراض النمطية لأمراض القلب تتمثل في أعراض مثل الألم في الصدر وضيق التنفس. ولكن هناك أعراض أقل وضوحا يجب الانتباه لها أيضا.اضافة اعلان

وتشير الدكتورة ماريا زيبيليان أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الصداع الذي يتمركز في المنطقة القذالية، هو العلامة الوحيدة أحيانا التي تشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك في هذه الحالة يجب قياسه.


أمراض القلب


وتقول: "يمكن أن تكون الدوخة والإغماء مرتبطة بمشكلات في القلب، وخاصة عدم انتظام ضربات القلب، حيث يضطرب امداد الدماغ بالدم في بعض أنواع عدم انتظام ضربات القلب، ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة وحتى فقدان الوعي المؤقت".

وتشير الطبيبة إلى أن الشعور بالألم في الجزء العلوي من البطن قد يشير أيضا إلى مشكلات في القلب.

وتقول: "لا يرتبط الألم في الجزء العلوي من البطن دائما باضطرابات الجهاز الهضمي. لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يشير إلى ألم في القلب، ينتشر عبر الأعصاب ويسبب عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن".

أعراض لا تتجاهلها


وتابعت أنه يجب عدم تجاهل الأورام الصفراء (لويحات أو عقد صفراء تحت الجلد تتشكل بسبب تراكم الكوليسترول) كالتي تظهر في منطقة الجفون.

وأضافت : "لأنها يمكن أن تكون علامة على ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، الذي هو أحد عوامل الخطر لتطور أمراض القلب.

وتشير الأخصائية إلى أن الألم في عضلات الساق عند المشي، وتنمل الساقين، وتساقط شعر الساقين كل هذه الأعراض يمكن أن تترافق أيضا مع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وترسبه في شرايين الساقين (تصلب الشرايين).

هذا ولا تشير العلامات المذكورة أعلاه إلى مشكلات في القلب دائما، لأن ظهورها قد يكون مرتبطا بعوامل أخرى. لذلك من الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب الرئيسي وعلاجه.

اقرأ أيضا

فيتامين د
4:28 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

لصحتك في الشتاء.. أفضل طعام يحتوي على فيتامين (د)

زيت الزيتون
4:18 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

استشاري يُحذر من شرب زيت الزيتون: خطر كبير

المشي
4:14 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

7 فوائد مذهلة.. المشي يحميك من أمراض جسدية ونفسية خطيرة

الزكام
4:10 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وصفة منزلية لا تُصدّق لعلاج نزلات البرد أثناء النوم!

اقرأ أيضا

"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

لماذا قد تشعرك القهوة بالتعب؟ 3 أسباب تعرف عليها

7 أسباب للمعاناة من الصداع الصباحي.. تعرف على أخطرها

أخطاء غذائية تزيد من فرص الإصابة بالسرطان

دراسة تحذر من خطورة الأشعة المقطعية على الشباب.. تسبب مرضاً خطيراً

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

سرعة ضربات القلب 4:05 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

ليست مَرَضية.. 5 أسباب لسرعة ضربات قلبك في الصباح

امراض القلب 8:51 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

استشاري في رسالة لمرضى القلب: احذروا خطر الكوليسترول

كاوست 11:42 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

"كاوست" تتنبأ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب قبل حدوثها

شرب الشاي 9:59 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

عكس ما يشاع.. 8 فوائد لشرب الشاي في الصباح

اقرأ أيضا

السكري
2:07 م السبت، 11 نوفمبر 2023

قد تشعر بها كثيرا .. أعراض مرحلة ما قبل الإصابة بـ "السكري"

علاج الضغط
1:02 م السبت، 11 نوفمبر 2023

استشاري يكشف معلومة مهمة لمرضى الضغط عند قياسه

عملية جراحية
11:17 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

لأول مرة عالميا.. إجراء زراعة عين كاملة

العمل
7:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

دراسة: ساعات العمل المرنة تجعل القلب أصغر بـ 10 سنوات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العمرة
7:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"كلوا واشربوا ولا تسرفوا".. 3 خطوات تحافظ لك على النعمة في العمرة

النيابة العامة1
7:04 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل..النيابة العامة: هذه الممارسات تدخل ضمن جرائم غسل الأموال

2023-11-12_17-30-44
6:24 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عمل بطولي.. فيديو متداول لشاب أنقذ عائلة حاصرتها النيران

عبور أولى القوافل الإغاثية
6:09 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عبور أولى القوافل الإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة

WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.00.18 PM
6:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم بدأ الآن .. جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في 36 تخصصا

المتاجر الالكترونية
5:31 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

5 خطوات لتوثيق المتاجر الإلكترونية في منصة الأعمال بشكل فوري