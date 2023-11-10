دقيقة واحدة فقط يوميًا تحميك من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

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أظهرت دراسة حديثة، أن أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب "ولو لمدة دقيقة أو دقيقتين" يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. اضافة اعلان

ويشمل هذا صعود السلالم، أو الجري لفترة قصيرة، أو حتى مجرد الوقوف، بالمقارنة مع الجلوس.

وقال الباحثون إن تبديل وقت الجلوس بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة ساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وأبقى المشاركين في وزن صحي وأعطاهم خصرًا أصغر.





تأثير إيجابي على صحة القلب



النشاط المعتدل



تأثير النشاط والنوم على القلب



النوم أفضل من ممارسة الرياضة لهؤلاء



تغييرات صغيرة



وقال الدكتور جو بلودجيت، من جامعة كوليدج لندن: "في حين أن التغييرات الصغيرة في كيفية تحركك يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، إلا أن كثافة الحركة مهمة".وأضاف: "إن التغيير الأكثر فائدة الذي لاحظناه هو استبدال الجلوس بنشاط معتدل إلى قوي - والذي يمكن أن يكون الجري أو المشي السريع أو صعود الدرج - أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب ويجعلك تتنفس بشكل أسرع، حتى لمدة دقيقة أو دقيقتين".ويشمل النشاط المعتدل المشي السريع والتنظيف المكثف مثل غسل النوافذ أو المسح أو ركوب الدراجات أو كرة الريشة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".ووفقًا للباحثين، فإن المشي لمسافات طويلة أو الجري أو ركوب الدراجات السريعة أو لعب كرة القدم أو كرة السلة أو التنس تعتبر أنشطة "قوية".وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بممارسة نوع من النشاط البدني كل يوم، على أن يمارس البالغون تدريبات القوة مرتين على الأقل في الأسبوع.ويجب عليهم محاولة ممارسة نشاط معتدل الشدة لمدة ساعتين ونصف الساعة – مثل المشي السريع – أسبوعيًا، وفقًا للإرشادات.وتوصي الخدمة الصحية أيضًا البالغين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم، بينما يحتاج الأطفال إلى تسع إلى 13 ساعة.ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، في كيفية تأثير مستويات النشاط والنوم على مخاطر القلب مقارنة بالنوم.ونظر الباحثون في بيانات من ست دراسات، مع تتبع 15 ألفًا و253 شخصًا في المجمل.وارتدى المشاركون جهازًا على فخذهم يراقب نومهم والوقت الذي يقضونه في الجلوس أو الوقوف أو في نشاط بدني خفيف أو معتدل طوال اليوم.وتبين أن النشاط المعتدل إلى القوي هو الأكثر فائدة، ولكن حتى التمارين الخفيفة أو النوم أو الوقوف تكون أكثر صحة من الجلوس.وقال الباحثون إن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميًا قد يستفيدون من النوم أكثر من ممارسة الرياضة.تحسنت مستويات الكوليسترول عندما تم استبدال ما لا يقل عن ست دقائق من السلوك المستقر بممارسة الرياضة، على الرغم من أن المزيد من التمارين كانت أفضل.وكانت مستويات السكر في الدم أقل أيضًا إذا قضى الأشخاص وقتًا أطول في ممارسة الرياضة أو الوقوف أو النوم بدلاً من الجلوس.وقال البروفيسور مارك هامر من كلية لندن الجامعية: "على الرغم من أنه قد لا يكون من المفاجئ أن يكون النشاط أكثر مفيدًا لصحة القلب، فإن الجديد في هذه الدراسة هو النظر في مجموعة من السلوكيات على مدار 24 ساعة كاملة".وأضاف: "سيسمح لنا هذا النهج في نهاية المطاف بتقديم توصيات مخصصة لجعل الأشخاص أكثر نشاطًا بطرق مناسبة لهم".وقال جيمس ليبر، من مؤسسة القلب البريطانية، التي دعمت الدراسة، إن إجراء تغييرات صغيرة لتكون أكثر نشاطًا لا يمكن إلا أن يحسن صحة القلب.وأضاف: "إن ممارسة النشاط ليس بالأمر السهل دائمًا، ومن المهم إجراء تغييرات يمكنك الالتزام بها على المدى الطويل والتي تستمتع بها - أي شيء يرفع معدل ضربات القلب يمكن أن يساعدك".وتابع: "إن دمج "الوجبات الخفيفة للأنشطة" مثل المشي أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، أو ضبط المنبه للاستيقاظ والقيام ببعض القفزات النجمية كل ساعة هو طريقة رائعة لبدء بناء النشاط في يومك، لتجعلك تعتاد على عيش حياة صحية، أسلوب حياة نشط".