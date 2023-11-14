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5 أطعمة لا غنى عنها في الشتاء.. تدفئ معدتك وتخفض الكوليسترول

الاسماك
الأسماك تشتهر بفوائدها الصحية
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غالبًا ما يكون ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم نتيجة للاختيارات الغذائية السيئة، لكن التعديلات الغذائية الذكية يمكن أن تلعب دورًا جيدًا في خفضه والسيطرة عليه.اضافة اعلان
وكشف الدكتور سني باتل، طبيب أمراض الباطنة في لندن، لصحيفة "إكسبريس" عن قائمة بالأطعمة الدافئة التي يمكنك إضافتها إلى قائمة خفض الكوليسترول في فصل الشتاء.

1.الشوفان

يعتبر الشوفان من العناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن يساعد في القضاء على الكولسترول "الضار" بفضل محتواه من الألياف القابلة للذوبان.
وأوضح الطبيب أن الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد على إخراجه من الجسم.
وأضاف الدكتور باتل: "اهدف إلى تناول ما لا يقل عن خمسة إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ".
وأوصى الطبيب بإضافة بعض المكسرات مثل اللوز أو الجوز في الأعلى.
والمكسرات مليئة بالدهون غير المشبعة بالإضافة إلى ستيرول النبات الذي يمكن أن يساهم في ضبط الكوليسترول.

2. الأسماك 

من سمك السلمون إلى الماكريل، ثبت أن الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3، تخفض الدهون الثلاثية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وقال الدكتور باتيل: "يمكن للأسماك الدهنية أن تقلل من خطر تراكم الترسبات في الشرايين، وكلها يمكن أن تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول".
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بتناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا، بما فيها واحدة من الأسماك الدهنية. 

3. التوابل


أوصى الدكتور باتيل باختيار الثوم والكركم والقرفة لأنها توفر خصائص خفض الكولسترول وصحة القلب.
والثوم، على وجه الخصوص، يحتوي على الأليسين، وهو مركب قد يكون له تأثير خفيف لخفض الكولسترول عن طريق تثبيط تخليق الكولسترول في الكبد، كما قال الطبيب.
وأضاف: “يمكن استخدام هذه البهارات في الطبخ أو إضافتها إلى المشروبات. لا توجد توصيات محددة بشأن الكمية، ولكن يمكن أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي بكميات معتدلة".

4. الشاي الأخضر


استبدال المشروبات الشعبية بالشاي الأخضر يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول.
وقال الدكتور باتل: "تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار".
وأضاف: ""ليس هناك كمية محددة موصى بها، ولكن بضعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن تكون مفيدة".

5. الكاري


الكاري النباتي مع التوابل المخفضة للكوليسترول يمكن أن يسمح بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي، بما فيها البقول والعدس.
وأوضح الطبيب أن هذه الأطعمة تعتبر "مصادر ممتازة" للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي الذي يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار .
وأضاف: "أدخل البقوليات مثل الفول والعدس والبازلاء في نظامك الغذائي بانتظام. يمكن أن يكون نصف كوب إلى كوب واحد من البقوليات المطبوخة في الوجبة هدفًا جيدًا".

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