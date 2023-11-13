فوائدها مذهلة.. 5 أطعمة لا غنى عنها لمرضى التهاب المفاصل في الشتاء

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مع انخفاض درجة الحرارة، يمكن أن يعاني العديد من مرضى التهاب المفاصل من آلام وتيبس في المفاصل، بسبب التغيرات في الضغط الجوي الذي يؤثر سلبًا على المفاصل. اضافة اعلان

وكشف الدكتور سني باتل، خبير التغذية، لصحيفة "إكسبريس" عن أفضل خمسة أطعمة للتقليل من حدة آلام المفاصل.

وقال: "غالبًا ما ترتبط الأطعمة الدافئة بتوفير الراحة، ويمكن أن تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل عن طريق تعزيز الدورة الدموية، وتوفير فوائد مضادة للالتهابات".

وأضاف: "على الرغم من عدم وجود طعام "سحري" واحد يمكنه علاج التهاب المفاصل، فإن دمج بعض الأطعمة في النظام الغذائي قد يساعد في إدارة الأعراض".





1. التوابل



2. الشوربة



3. السمك المشوي



4. مشروبات الأعشاب



5. المشروبات الدافئة



أوضح الدكتور باتيل أن كلاً من الزنجبيل والكركم والقرفة والثوم مليئ بخصائص مضادة للالتهابات.وأضاف: "الالتهاب هو المحرك الرئيسي لألم التهاب المفاصل، لذا فإن تقليل الالتهاب يمكن أن يساعد في تخفيف الآلام".وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها دمج هذه التوابل الثلاثة القوية في الأطعمة.يمكن أن يكون طهي الشوربة بمكونات مثل الخضار والبروتينات الخالية من الدهون ومرق العظام "مهدئًا" للأشخاص الذين يعانون من آلام التهاب المفاصل.وأضاف الطبيب: "(يمكنهم) توفير الراحة والاسترخاء، مما قد يساعد في تخفيف الألم والتصلب المرتبط بالتهاب المفاصل".أوضح الدكتور باتيل أن الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تقلل أيضًا الالتهاب وتخفف أعراض التهاب المفاصل.وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، نصح الطبيب بتناول بذور الكتان والجوز باعتبارها مصادر جيدة للأوميجا 3.نصح الدكتور باتيل بتناول مشروبات الأعشاب لتخفيف آلام التهاب المفاصل.وقال: “قد يكون لشاي الأعشاب مثل البابونج وإكليل الجبل والقراص خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، والتي يمكن أن تساعد في علاج التهاب المفاصل”.شاي الأعشاب ليس المشروب الوحيد الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الآلام والأوجاع غير المريحة.وقال الدكتور باتل: "إن شرب الماء الدافئ، أو شاي الأعشاب، أو الحليب الدافئ مع قليل من الكركم أو القرفة يمكن أن يكون مريحًا ومهدئًا لآلام التهاب المفاصل".