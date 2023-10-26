السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم

الاعشاب-التوابل
التوابل
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تعد التوابل من الأشياء المفيدة جدا للجسم خاصة إذا أضيفت إلى الشاي العادي أو شاي الأعشا، ما يؤدي  إلى تحسين طعم ونكهة المشروب على الفور.

التمثيل الغذائي:اضافة اعلان


كما تساعد في الوقت نفسه، في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم.

5 توابل:


فيما يلي 5 توابل شائعة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، وفق ما أورده موقع 24AE عن صحيفة تايمز أوف إنديا:

القرفة

الزنجبيل

الأخضر

الفلفل الأسود

بذور الشمر

المشروبات الساخنة 

في وقت سابق، أوصى طبيب بتناول الأطعمة الخريفية للحفاظ على مستويات السكر بالدم في معدلاتها الطبيعية.
وقال الدكتور سني باتيل، خبير التغذية: “على الرغم من عدم وجود أطعمة محددة يمكنها خفض مستويات السكر في الدم على الفور، إلا أن هناك أطعمة معينة قد تساعد في استقرار وإدارة نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت". 
وأضاف: "تحتوي هذه الأطعمة بشكل عام على نسبة عالية من الألياف، ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ويمكن أن تعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم عند دمجها في نظام غذائي متوازن"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

1. القرفة

تعد القرفة من العناصر الأساسية في موسم البرد، وهي تحتوي على مركبات قد تعزز حساسية الأنسولين، مما يسمح للخلايا بتناول الجلوكوز بشكل أكثر فعالية. مما يساعد في خفض مستويات السكر بالدم.
وأضاف: “يمكنك إضافته إلى مختلف الأطباق والمشروبات مثل دقيق الشوفان أو الزبادي أو الشاي”.

2. الكركم
على غرار القرفة، قد يعمل الكركم على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يقلل من مقاومة الأنسولين ويعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.
من لاتيه الكركم إلى الكاري الدافئ، هناك العديد من الطرق المختلفة لدمج الكركم في النظام الغذائي.

3. الزنجبيل
يمكن استخدام الزنجبيل في الطبخ والشاي والعصائر وتقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.

4. الخضراوات غير النشوية

الخضراوات مثل السبانخ واللفت والبروكلي والقرنبيط مليئة بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر بالدم.
وقال الدكتور باتيل: "تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر، وتمنع ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم".

5. البقوليات
على غرار الخضراوات، فإن الأطعمة مثل العدس والحمص والفاصوليا السوداء غنية بالألياف، والتي يمكن أن تبطئ امتصاص السكر وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

6. المكسرات والبذور
تعتبر اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان مصادر جيدة للدهون الصحية والألياف التي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

7. الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات المعقدة والألياف. وقال الدكتور باتيل: "إن مؤشر نسبة السكر في الدم لديها أقل مقارنة بالحبوب المكررة، مما يؤدي إلى زيادة تدريجية في مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك".

8. البروتينات الخالية من الدهون
الأطعمة مثل التوفو والتيمبيه ومصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.
وأضاف الطبيب: “لا تؤثر الأطعمة الغنية بالبروتين بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساعد في الشعور بالشبع، وتمنع الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات”.

9. الشاي الأخضر
تعتبر المشروبات الدافئة أمرًا ضروريًا خلال الأيام الباردة، فهو "يحتوي على مركبات مثل الكاتيكين التي قد تحسن حساسية الأنسولين وتقلل من امتصاص الجلوكوز من الجهاز الهضمي".

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