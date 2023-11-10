11 إشارة يطلقها الجسم لافتقاده العناصر الغذائية اللازمة.. تعرف عليها

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من نقص فيتامين (د) إلى نقص البوتاسيوم، يمكن للجسم أن يطلق إشارات تنبيه إلى العناصر الغذائية التي يفتقد لها بعدة طرق.

وكشف الدكتور إريك بيرج، خبير التغذية العلاجية عبر قنانه على موقع "يوتيوب"، عن أبرز الإشارات التي يطلقها الجسم، على النحو التالي: اضافة اعلان





1. التثاؤب المفرط



2. جوع الهواء



3. الوخز



4. البراز الأخضر أو الأصفر



5. ألم في أسفل الظهر أو الوركين



6. عدم تحمل البرد



7. اللسان الأبيض



8. ارتفاع الكولسترول الضار وانخفاض الكولسترول الجيد



9. الانتفاخ أو آلام المعدة أو عسر الهضم



10. ضعف العضلات



11. ارتفاع ضغط الدم



في حين أن التثاؤب يمكن أن يكون مجرد علامة على التعب أو فقدان اللياقة البدنية، إلا أنه قد يكون أيضًا مؤشرًا على نقص في الحديد، وفقًا للخبير.وبصرف النظر عن التثاؤب، فإن هناك علامة أخرى يمكن أن تنبه إلى النقص وهي ضيق التنفس.وأوضح الدكتور بيرج أن نقص الحديد يمكن أن يكون إما بسبب نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي، أو أن حمض المعدة ليس "قويًا بما يكفي" لاستخراج الحديد من اللحوم التي تتناولها.يعرف "جوع الهواء" على أنه صعوبة التنفس عندما تحاول الحصول على المزيد من الأكسجين.وقال الدكتور بيرج، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "عادةً ما يكون السبب هو أن جسمك أو دمك على وجه التحديد حمضي للغاية".وأوضح أن السبب وراء هذه المشاكل يمكن أن يكون نقص فيتامين ب1. ويحدث ذلك عندما يتناول الناس الكثير من الكربوهيدرات أو السكريات. وأضاف: "كلما زاد تناولك للكربوهيدرات، زادت كمية فيتامين ب 1 التي ستحتاجها للتعامل مع تلك الكربوهيدرات".يظهر هذا على الجفن أو الوجه أو الذراع عندما يكون الدم قلويًا "بشكل مفرط"، مما يؤدي إلى عدم نقل الكالسيوم بشكل جيد، ويبدأ في التراكم على الأعصاب، كما أفاد الطبيب.وأضاف: "العلاج البسيط هو تناول بعض خل التفاح لتحمض الجسم قليلاً وتعبئة الكالسيوم". كما أن فيتامين د يمكن أن يساعد أيضًا.إذا كان لون البراز أخضر، فقد يكون ذلك علامة على نقص في الصفراء أو وجود مشكلة في الأمعاء مثل الالتهاب.وقال الدكتور بيرج: "إذا وجدت أنه بمجرد البدء في زيادة الخضروات، تصاب بالإسهال ويكون البراز أخضر اللون، فمن المحتمل أن تتجنب الخضروات في الوقت الحالي وتمارس حمية آكلة اللحوم لفترة من الوقت".وأوضح أن البراز الأصفر من المرجح أن يكون سببه نقص الصفراء، خاصة إذا كان البراز يطفو. ويمكن تناول الصفراء كمكمل للتحسين من ذلك.يعد هذا علامة "كلاسيكية" لنقص فيتامين د. ويمكن أن يؤدي الحصول عليه كمكمل إلى التخفيف من الألم في غضون 10 إلى 15 دقيقة.ومع ذلك، يمكن أن يسبب النقص أيضًا ألمًا في العظام في أجزاء أخرى من الجسم، لذلك أوصى الدكتور بيرج بالضغط على عظم القص أو عظم الساق للتحقق من ذلك.قال الدكتور بيرج: إذا كنت لا تتحمل البرد فهذا نقص في اليود لأنه من وظيفة الغدة الدرقية. ومع ذلك، أشار إلى أن نقص فيتامين ب 1 يمكن أن يكون السبب أيضًا".قال الدكتور بيرج: "في القولون، لديك الكثير من البكتيريا، مثل 99% من البكتيريا، و1% من الكائنات الحية الدقيقة الأخرى مثل الخميرة والفطريات، وكذلك المبيضات".وفي حين أن هذه الكائنات تتعايش عادة، إلا أن المبيضات يمكن أن تطل برأسها عندما تضغط على هذه الكائنات كما هو الحال عند تناول المضادات الحيوية، على سبيل المثال.وأضاف: "السبب الحقيقي هو نقص البروبيوتيك، لذلك تحتاج فقط إلى تناول البروبيوتيك... ولكن عليك أيضًا التخلي عن السكر".وفقًا للطبيب، فإن هذه علامة كلاسيكية لنقص فيتامين ب3 والتي يمكن علاجها عن طريق تناول مكملات فيتامين ب3.أوضح الدكتور بيرج أن هذا يمكن أن يشير إلى نقص الحمض في المعدة، وأن العلاج هو البيتين هيدروكلوريد.الشعور بهذا الإحساس في العضلات قد يشير إلى نقص الصوديوم، لذلك تحتاج إلى تناول المزيد من الملح.أوضح الدكتور بيرج أن ارتفاع ضغط الدم وكذلك ارتفاع معدل النبض يمكن أن يكونا بمثابة علامات حمراء لنقص البوتاسيوم أو حتى في بعض الأحيان نقص فيتامين د.وقال: "لهذا السبب في بعض الأحيان عندما يتناول الناس فيتامين د، قد ينتهي بهم الأمر إلى انخفاض ضغط الدم أو انخفاض معدل النبض. يحتاج معظم الناس إلى فيتامين د وهو يساعد على تنظيم نظام القلب والأوعية الدموية بكفاءة عالية جدًا".