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القصيم الصحي: هذه أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة

الزيوت المهدرجة
الزيوت المهدرجة
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أكد تجمع القصيم الصحي، على أضرار الزيوت المهدرجة على صحة الإنسان، وأنها تقف وراء الإصابة بـ 5 أمراض خطيرة، وطالب التجمع بالحد من استخدامها قدر الإمكان.اضافة اعلان


أخطار الزيوت المهدرجة

1ـ ارتفاع ضغط الدم.
2ـ أمراض السمنة.
3ـ الأمراض القلبية.
4ـ الدهون الثلاثية.
5ـ نسبة الكوليسترول الضار.

أبرز منتجات الزيوت المهدرجة

1ـ السمن النباتي.
2ـ وجبات المطاعم السريعة.
3ـ الكيك والبسكويت والفطائر المغلقة.
4ـ الشوربات المغلقة والنودلز.

كيف تتجنب الزيوت المهدرجة؟

تنتج التأثيرات الضارة للزيوت المهدرجة عن استهلاك مقادير منخفضة جداً منها، أي حوالي 20 إلى 60 سعرة حرارية منها للشخص الذي يستهلك 2000 سعرة في اليوم. ويمكن تجنب مخاطر وأضرار الزيوت المهدرجة من خلال الإجراءات الآتية:


قراءة مكونات الأطعمة الصناعية

قراءة قائمة المكونات في كل طعام صناعي تأكله، فإذا قرأت عن وجود زيوت نباتية مهدرجة جزئيًا او كليًا من الأفضل تجنب الأكل.


مرتبة الزيوت في القائمة

قد يشار إلى هذه الزيوت في ذيل القائمة، على اعتبار أن نسبتها الإجمالية منخفضة، لكن إذا وجدتها في المرتبة الثالثة أو الرابعة فهذا يعني استخدامها بنسبة عالية وأكثر ضررًا.

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