مختصة تُحذر من استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار: كارثة

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حذرت اختصاصية التغذية، رويدة إدريس، من خطر استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار.





خطر استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار



وأوضحت في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار، قد يسبب تلوثًا غذائيًا.وشددت على خطورة استخدام نفس السكين ولوح التقطيع عند إعداد السلطة واللحوم النيئة، إذ قد يؤدي ذلك لانتقال الجراثيم من اللحوم إلى الأطعمة الأخرى.ولعدم تعلق الجراثيم بالأيدي أثناء إعداد الطعام، تؤكد على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا بين كل خطوة من خطوات الإعداد.