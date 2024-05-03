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مختصة تُحذر من استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار: كارثة

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أدوات تقطيع اللحوم
أ أ
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حذرت اختصاصية التغذية، رويدة إدريس، من خطر استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار.

خطر استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضاراضافة اعلان

وأوضحت في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار، قد يسبب تلوثًا غذائيًا.


وشددت على خطورة استخدام نفس السكين ولوح التقطيع عند إعداد السلطة واللحوم النيئة، إذ قد يؤدي ذلك لانتقال الجراثيم من اللحوم إلى الأطعمة الأخرى.
ولعدم تعلق الجراثيم بالأيدي أثناء إعداد الطعام، تؤكد على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا بين كل خطوة من خطوات الإعداد.

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