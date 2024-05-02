إحصائية مفاجئة.. 20 جلطة دماغية يوميا بدولة عربية (تفاصيل)

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كشفت منظمات صحية عن ارتفاع الإصابة بحالات الجلطة الدماغية في موريتانيا بوتيرة متسارعة والتي تصل إلى 20 حالة يوميا.



الجلطات الدماغية في موريتانيا:



خلل في النظام الغذائي:



الهيئة الموريتانية للأمراض العصبية أحصت ما بين 15 و20 حالة جلطة دماغية يوميا في مستشفيات نواكشوط.وأضحت أن هذا النوع من الجلطات يعد من أكبر مشاكل الصحة العامة في البلاد.أيضا ذكرت الهيئة أن موريتانيا تسجل ارتفاعا في هذا النوع من الجلطات في السنوات الأخيرة، والتي باتت كلفتها عالية على الدولة والمواطنين.كما دعت إلى المواكبة على فحص ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول وتناول الأدوية وإلى تجنب الأغذية المشبعة بالدهون والحرص على ممارسة الرياضة.فيما ذكرت صحيفة "أصوات مغاربية"، أن وزارة الصحة الموريتانية دعت المواطنين الذين شعروا بأعراض كـ"صعوبة في الكلام أو اعوجاج في الوجه أو ضعف حركة أحد الأطراف" إلى التوجه سريعا إلى مصالح طب الأعصاب.وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مختصين فإن الأسباب متعددة ويعود بعضها للعادات الغذائية، والتي تقوم أساسا على استهلاك مفرط للحوم الحمراء من الأسباب المباشرة والمسببة للجلطات الدماغية.ونوهت أنه لا يمر يوم دون أن تستهلك الأسر الموريتانية اللحوم الحمراء.وأشارت إلى أن هذا النظام الغذائي غير القائم على تناول الأغذية والفواكه يؤدي إلى انسداد الشرايين.