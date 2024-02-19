استشاري يُحذر من خطورة عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة (فيديو)

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حذر استشاري جراحة العمود الفقري، د. حسام الحبيب، من الجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة.





استشاري يُحذر من خطورة عدم الحركة



علاقة الجلوس طويلًا بسرطان القولون



pic.twitter.com/OQs1KK9Y1C فيديو | استشاري جراحة العمود الفقري د. حسام الحبيب: الجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة يؤثر على الصحة والحالة النفسية بشكل عام #برنامج_اليوم February 19, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "برنامج اليوم"، أن عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة يؤثر على الصحة والحالة النفسية بشكل عام.وأضاف أن الجلوس لفترة طويلة بدون حركة يؤثر على الصحة العقلية، من ناحية الاكتئاب والقلق، وعلى القلب والأوعية الدموية، حيث يسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.وبين أن بعض الدراسات تثبت أن عدم الحركة والجلوس طويلًا يتسبب في الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرحم.وأشار إلى أن عدم الحركة يؤثر على العضلات؛ حيث يسبب ضمور العضلات، وخشونة بالعمود الفقري، وتغير في الإنحناءات الطبيعية من الرقبة إلى الظهر حتى أسفل الظهر.