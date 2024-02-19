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استشاري يُحذر من خطورة عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة (فيديو)

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خطورة عدم الحركة
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حذر استشاري جراحة العمود الفقري، د. حسام الحبيب، من الجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة.

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استشاري يُحذر من خطورة عدم الحركة

وأوضح في تصريحات لـ "برنامج اليوم"، أن عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة يؤثر على الصحة والحالة النفسية بشكل عام.
وأضاف أن الجلوس لفترة طويلة بدون حركة يؤثر على الصحة العقلية، من ناحية الاكتئاب والقلق، وعلى القلب والأوعية الدموية، حيث يسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.

علاقة الجلوس طويلًا بسرطان القولون

وبين أن بعض الدراسات تثبت أن عدم الحركة والجلوس طويلًا يتسبب في الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرحم.
وأشار إلى أن عدم الحركة يؤثر على العضلات؛ حيث يسبب ضمور العضلات، وخشونة بالعمود الفقري، وتغير في الإنحناءات الطبيعية من الرقبة إلى الظهر حتى أسفل الظهر.

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