كيف تُخفّض ضغط الدم في 8 دقائق فقط؟

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توصلت دراسة إلى أن القيام بتمرين بسيط لمدة ثماني دقائق فقط يمكن أن يُخفّض ضغط الدم بشكل أسرع من تمارين القلب.





ارتفاع ضغط الدم



التمارين متساوية القياس



كيفية تأثير ثلاثة تمارين متساوية القياس على ضغط الدم؟



ممارسة التمارين الرياضية



كيفية القيام بالجلوس على الحائط؟



كيف تسيطر على ضغط دمك؟



ويشكل ارتفاع ضغط الدم المتواصل، ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات خطيرة مثل أمراض القلب والأزمات القلبية والسكتة الدماغية.وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإنه قد لايعرف أكثر من واحد من كل أربعة بالغين أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم.وتشير دراسة حديثة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن التمارين متساوية القياس مثل الجلوس على الحائط - والمعروفة أيضًا باسم قرفصاء الجدار - يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.ويشير هذا إلى نوع من التمارين التي تثبت الجسم في وضع واحد، وتقوي العضلات دون استخدام الحركة.وقام فريق البحث بمقارنة عدد من أشكال التمارين المختلفة، ووجد أن الجلوس على الحائط كان أكثر فعالية في خفض ضغط الدم من الجري وتدريبات الأثقال والتدريب المتقطع عالي الكثافة.ووجدوا أن حوالي ثماني دقائق من التمارين متساوية القياس، ثلاث مرات في الأسبوع، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وإذا كان البقاء على الحائط لمدة ثماني دقائق متتالية يبدو أمرًا صعبًا، فإنه يمكن الجلوس على الحائط لمدة دقيقتين والراحة لمدة دقيقتين، وتكرار ذلك أربع مرات. ومع الراحة، يجب أن يستغرق ذلك 14 دقيقة فقط من يومك.واستعرضت الدراسة التي أجرتهت جامعة كانتربري كريست تشيرش، 270 دراسة بين عامي 1990 و2023 درست بشكل جماعي 15 ألفًا و827 مشارًكا.ونظر الباحثون في كيفية تأثير ثلاثة تمارين متساوية القياس على ضغط الدم: الضغط على مقياس قوة قبضة اليد، وتمديد الساقين مقابل مقاومة ثابتة، والقيام بالجلوس على الحائط.وبالمقارنة مع التدريبات التي تتضمن تمارين القلب، ورفع الأثقال، ومزيجًا من الاثنين معًا، بالإضافة إلى التدريبات المتواترة عالية الشدة، وجد أن التمارين متساوية القياس فعالة بنسبة 98 في المئة في خفض ضغط الدم الانقباضي.لكن هذا لا يعني أنه يجب أداء تمرين الجلوس على الحائط فقط من أجل خفض ضغط الدم والتخلص من أشكال التمارين الأخرى.وقال جيمي أودريسكول، كبير مؤلفي الدراسة، لصحيفة "واشنطن بوست": "رسالتنا الرئيسية هي أن ممارسة التمارين الرياضية أمر رائع وأي تمرين قد يقلل من ضغط الدم لديك".وتابع: "ولكن إذا كنت فردًا تتمرن حاليًا وفقًا للإرشادات ولا تزال تواجه بعض الصعوبة في خفض ضغط الدم وتريد تجنب الاستمرار في تناول الأدوية، فربما تكون القياسات المتساوية طريقة إضافية لاستكمال التمرين الذي تمارسه".إليك كيفية إجراء التمرين:الوقوف بشكل مستقيم على الحائطالتحريك لأسفل بحيث تنحني ركبتيك ويكون فخذاك موازيين للأرض، كما لو كنت تجلس على كرسييجب أن يظل ظهرك ثابتًا على الحائطالضغط على الألوية الأساسية للحصول على أقصى قدر من الحرقهناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وخفضه:قلل كمية الملح التي تتناولها واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا بشكل عامإنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزنتمرن بانتظامقلل من تناول الكافيينتوقف عن التدخين