استشاري يوضح معلومة مهمة عن مرض السرطان

فنّد عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية معلومة متداولة بشأن مرض السرطان.
وقال العثمان، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "سؤال من متابع.. هل صحيح أن السرطان يحب الدم الحمضي وأن علينا أن نحول دمنا لقلوي؟ وهل شرب بيكربونات الصوديوم مع الماء قبل النوم يحول الدم لقلوي ؟".
توضيح معلومة بشأن مرض السرطان
وأجاب العثمان بقوله : "الجواب.. كل هذا الكلام غير صحيح وليس له أساس علمي، والأس الهيدروجيني وهو (مقياس حموضة وقلوبة الدم) ثابت تقريبا" .
وختم العثمان، بقوله : "هذه المعلومة تنشر بين فترة واخرى بوسائل مختلفة فانتبهوا لها".
استكشاف الخلايا السرطانية من خلال اللعاب
هذا وطور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية خلال اللعاب، كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.
وقام مجموعة من الباحثين بجامعة غوتنبرج بتطوير طريقة فعالة، لتفسير التغيرات في جزيئات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية، من خلال لعاب الفم، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تسك دايلي".
ويعد الغليكان نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان، ومن المعروف منذ فترة أن التغيرات في بنية الغليكان يمكن أن تشير إلى التهاب أو مرض في الجسم.
التمييز بين أنواع التغيرات الهيكلية في الغليكانوطور الباحثون في جامعة غوتنبرج طريقة للتمييز بين الأنواع المختلفة من
التغيرات الهيكلية في بنية الغليكان.
وذكر دانييل بوجار، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة، أنه خلال السماح لطريقتنا المطورة حديثًا، والمعززة بالذكاء الاصطناعي، بالعمل خلال كميات كبيرة من البيانات، تمكنا من العثور على هذه الروابط.