استشاري يوضح معلومة مهمة عن مرض السرطان

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فنّد عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية معلومة متداولة بشأن مرض السرطان.

وقال العثمان، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "سؤال من متابع.. هل صحيح أن السرطان يحب الدم الحمضي وأن علينا أن نحول دمنا لقلوي؟ وهل شرب بيكربونات الصوديوم مع الماء قبل النوم يحول الدم لقلوي ؟".





توضيح معلومة بشأن مرض السرطان



استكشاف الخلايا السرطانية من خلال اللعاب



طور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية خلال اللعاب، كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

وأجاب العثمان بقوله : "الجواب.. كل هذا الكلام غير صحيح وليس له أساس علمي، والأس الهيدروجيني وهو (مقياس حموضة وقلوبة الدم) ثابت تقريبا" .وختم العثمان، بقوله : "هذه المعلومة تنشر بين فترة واخرى بوسائل مختلفة فانتبهوا لها".هذا و



وقام مجموعة من الباحثين بجامعة غوتنبرج بتطوير طريقة فعالة، لتفسير التغيرات في جزيئات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية، من خلال لعاب الفم، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تسك دايلي".

ويعد الغليكان نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان، ومن المعروف منذ فترة أن التغيرات في بنية الغليكان يمكن أن تشير إلى التهاب أو مرض في الجسم.





التمييز بين أنواع التغيرات الهيكلية في الغليكان



تحليل بيانات 220 مصابًا وتحديد 11 سرطانًا



وطور الباحثون في جامعة غوتنبرج طريقة للتمييز بين الأنواع المختلفة من التغيرات الهيكلية في بنية الغليكان.وذكر دانييل بوجار، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة، أنه خلال السماح لطريقتنا المطورة حديثًا، والمعززة بالذكاء الاصطناعي، بالعمل خلال كميات كبيرة من البيانات، تمكنا من العثور على هذه الروابط.وأضاف، لقد قمنا بتحليل بيانات من نحو 220 مريضًا يعانون من 11 سرطانًا، تم تشخيصهم بشكل مختلف، وحددنا الاختلافات في البنية التحتية للغليكان، اعتمادًا على نوع السرطان.