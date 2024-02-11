الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يوضح معلومة مهمة عن مرض السرطان

سرطان الثدي
السرطان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
فنّد  عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية معلومة متداولة بشأن مرض السرطان.
وقال العثمان، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "سؤال من متابع.. هل صحيح أن السرطان يحب الدم الحمضي وأن علينا أن نحول دمنا لقلوي؟ وهل شرب بيكربونات الصوديوم مع الماء قبل النوم يحول الدم لقلوي ؟".اضافة اعلان

توضيح معلومة بشأن مرض السرطان


وأجاب العثمان بقوله : "الجواب.. كل هذا الكلام غير صحيح وليس له أساس علمي، والأس الهيدروجيني وهو (مقياس حموضة وقلوبة الدم) ثابت تقريبا" .
وختم العثمان، بقوله : "هذه المعلومة تنشر بين فترة واخرى بوسائل مختلفة فانتبهوا لها".

استكشاف الخلايا السرطانية من خلال اللعاب


هذا وطور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية خلال اللعاب، كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.


وقام مجموعة من الباحثين بجامعة غوتنبرج بتطوير طريقة فعالة، لتفسير التغيرات في جزيئات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية، من خلال لعاب الفم، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تسك دايلي".
ويعد الغليكان نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان، ومن المعروف منذ فترة أن التغيرات في بنية الغليكان يمكن أن تشير إلى التهاب أو مرض في الجسم.

التمييز بين أنواع التغيرات الهيكلية في الغليكان

وطور الباحثون في جامعة غوتنبرج طريقة للتمييز بين الأنواع المختلفة من التغيرات الهيكلية في بنية الغليكان.
وذكر دانييل بوجار، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة، أنه خلال السماح لطريقتنا المطورة حديثًا، والمعززة بالذكاء الاصطناعي، بالعمل خلال كميات كبيرة من البيانات، تمكنا من العثور على هذه الروابط.

تحليل بيانات 220 مصابًا وتحديد 11 سرطانًا

وأضاف، لقد قمنا بتحليل بيانات من نحو 220 مريضًا يعانون من 11 سرطانًا، تم تشخيصهم بشكل مختلف، وحددنا الاختلافات في البنية التحتية للغليكان، اعتمادًا على نوع السرطان.

اقرأ أيضا

اكتشاف جميع أنواع السرطانات بطريقة بسيطة جدًا

كيف تُخفّض ضغط الدم في 8 دقائق فقط؟

علامات التسمم بأول أكسيد الكربون.. ما علاقتها بالأجهزة المنزلية؟

احذر منها.. 7 أطعمة تبقيك مستيقظًا طوال الليل

حفاظًا على عقلك.. توقف عن هذه العادة الصباحية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الكبد 11:24 ص السبت، 10 فبراير 2024

مواد ضارة تتسلل إلى الكبد يوميا.. وهذه الأطعمة تخلصك من السموم

مكافحة التدخين 6:05 ص الخميس، 08 فبراير 2024

دراسة: الإقلاع عن التدخين يقلل خطر السرطان مهما كان العمر

فقر الدم 8:58 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

استشاري: 6 أعراض لمرض فقر الدم لدى النساء

مدينة الملك سعود 3:45 م الإثنين، 29 يناير 2024

"سعود الطبية" تكشف أهمية الكشف المبكر لمرض السرطان