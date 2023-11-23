هل مرض الربو معدٍ؟ "سعود الطبية" تكشف مفاجأة

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن الربو يُعتبر من أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعًا بين الأطفال، وهو مرض غير معدٍ.

وأضافت أنه يتسبب في تضخم الشعب الهوائية وضيقها، ويؤدي أيضًا إلى إنتاج مخاط زائد وكل ذلك يجعل التنفس صعبًا للغاية. اضافة اعلان





مرضى الربو يتعرضون لهجمات مرضية



الإجراءات الوقائية المناسبة



الوقاية خير من العلاج



وأوضحت أن مرضى الربو يتعرضون لهجمات مرضية، حيث يتأثر الجهاز التنفسي الضعيف بالهواء البارد، ويتسبب في تشنج عضلات مجرى الهواء والتي تسبب السعال والصفير وضيق التنفس.وأكدت على أهمية الإدراك والقدرة على تحديد المحفزات المحتملة وإبلاغ الطبيب بها حتى يمكن اتخاذ الاحتياطات والإجراء المناسب، ومنها استخدام جهاز الاستنشاق حسب توصيات الطبيب، والحصول على التطعيمات السنوية ضد الأنفلونزا، وكذلك التطعيمات المنتظمة ضد الالتهاب الرئوي.وشددت على ضرورة تجنب المكورات الرئوية لتقليل مخاطر التهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب البقاء بمكان دافئ وآمن.

وارتداء قناع لمنع الهواء البارد والجاف من الاتصال المباشر بمجرى الهواء، وشرب المزيد من السوائل الدافئة وتناول الطعام بشكل صحيح.

حيث إن النظام الغذائي الصحيح له تأثير كبير على الربو والحفاظ على النظافة لتجنب الإصابة بالبرد والفيروسات الأخرى.