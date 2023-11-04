كيف تحمي نفسك من نوبات الربو أثناء هطول الأمطار؟

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تعد نوبات الربو من الأمور المزعجة في موسم الشتاء، وأثناء هطول الأمطار تحديدا تزداد نسبة الإصابة به.





الأمطار الشديدة:



4 نصائح:



3 إجراءات



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كما يزيد التعرض لهطول الأمطار الشديد يزيد خطر دخول المستشفى بسبب الربو بنسبة 11 % بحسب "عكاظ".حافظ على سلامتك من نوبات الربو خلال هطول الأمطار باتباع النصائح التالية:1- البقاء في المنزل وعدم الخروج وفي حال الضرورة ارتد الكمامة.2- استخدم البخاخ الوقائي وفقا للخطة العلاجية الموصوفة من قبل طبيبيك.3- تابع توقعات الطقس باستمرار.4- تأكد من توفر بخاخ الربو وحمله معك دائما.توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال :1- عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.2- صعوبة التنفس أو الكلام.3- ازرقاق في الأطراف الشفتين أو اللسان.في وقت سابق، قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن العمر يزيد وينقص بمشيئة الله، ولكن هناك أشياء ثبت علمياً أنها تقصر العمر.وأوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هذه الأشياء هي:١.التدخين٢.عدم النوم٣.عدم علاج السكري والضغط والكلسترول المرتفع.٤.عدم ممارسة الرياضة.٥.الضغوط النفسية والاجتماعية المستمرة.٦.سليطة اللسان.شائعات خاصة بعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترولوفي وقت سابق، فند د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعض الشائعات الخاصة بعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.وقال النمر، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن خل التفاح ليس له فائدة في إنزال الكلسترول الضار LDL كما يزعم.خطورة منقوع التين والزيتونوأضاف أن البعض يزعم أيضا أن منقوع التين بزيت الزيتون يقلل الكوليسترول، مضيفا أن الحقيقة أنه لا يؤثر في نسبة الكوليسترول وقد يضر بالصحة.في سياق متصل، حذرت طبيبة من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يكون بمثابة "قنبلة موقوتة"، ليس فقط للقلب، ولكن للعينين أيضًا.ويمكن أن تشكل الدهون أساسًا خطيرًا لمشاكل صحية مختلفة، من أمراض القلب إلى فقدان البصر.