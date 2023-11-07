8 نصائح مهمة لمرضى الربو في الشتاء

أ أ

يؤكد الأطباء على أهمية التزام مرضى الربو ببعض النصائح للوقاية من مضاعفات الجهاز التنفسي في فصل الشتاء.

وإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد مرضى الربو في التعامل مع الأعراض والتقليل من تفاقمها خلال فصل الشتاء: اضافة اعلان





نصائح مهمة لمرضى الربو



1. احمِ الجهاز التنفسي: ارتدِ ملابس دافئة وغطِّ رأسك بوشاح لتدفئة الهواء قبل أن يصل إلى الرئتين. كما يُنصَح بتجنُّب التعرُّض المباشر للهواء البارد والرطب.2. الاهتمام بنظافة المنزل : حافظ على نظافة المنزل وتجنُّب التعرُّض للملوثات مثل الغبار والعفن والروائح القوية. استخدم مكنَّس ذو فلتر للغبار وحافظ على تهوية المنزل بشكل جيد.3. تجنُّب المواد المثيرة: حاول تجنُّب التعرُّض للمواد المثيرة للربو مثل الدخان والعطور القوية والأبخرة الكيميائية، فقد تزيد من تهيُّج الجهاز التنفسي.4. الاحتراس من العدوى: اغسل يديك بانتظام وتجنُّب الأشخاص المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل الزكام والإنفلونزا. استخدم المطهِّرات اليدوية إذا لم يكن بإمكانك غسل يديك بالماء والصابون.5. اتبِع العلاج الوقائي: استمر في استخدام الأدوية الموصوفة لك من قِبَل الطبيب المعالج، بما في ذلك البخاخات الموسَّعة للشعب الهوائية والأدوية المضادة للالتهاب. لا تتوقَّف عن استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب.6. احرص على الراحة والنوم الجيد: يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد، حيث يمكن أن يخفِّف ذلك من احتمالية تفاقم أعراض الربو.7. تواصل مع الطبيب: قد يكون من الضروري زيارة الطبيب لتقييم حالتك وضبط العلاج إذا لاحظت تفاقم الأعراض وصعوبة التنفس. تأكد من متابعة زياراتك الدورية مع الطبيب ومشاركته أي تغيرات في أعراضك.8. حافظ على نظام غذائي صحي: تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بالفواكه والخضروات والمكونات الغنية بالألياف. قد تساعد بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 على تقليل الالتهابات في الجهاز التنفسي.