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"سعود الطبية": 6 طرق للوقاية والحفاظ على صحة الطفل في الشتاء

حماية الأطفال في الشتاء
حماية الأطفال في الشتاء
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أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية اتباع النصائح الرامية للحفاظ على صحة الطفل خلال فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى.اضافة اعلان

أمراض تؤثر على صحة الطفل

 وأشارت المدينة إلى أن معظم هذه الالتهابات هي التهابات فيروسية تنفسية مثل نوبات البرد الشائعة، الزكام والإنفلونزا، والتهاب القصيبات الحادة.
وقالت "سعود الطبية" إن سبب ذلك هو تأثير الجو البارد على مناعة الطفل وزيادة التعرض إلى الجراثيم؛ بسبب الاختلاط مع الآخرين في أماكن ضيقة وغير مهوية.

كيفية الوقاية من هذه الأمراض

 وشددت على ضرورة الوقاية من هذه الأمراض تكون عبر الخطوات التالية:
1 - الاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل.
2 – التأكيد على الرضاعة الطبيعية للطفل.
3 - التغذية الصحية.
4 - ارتداء الملابس المناسبة.
5 - تجنب الاختلاط بالمصابين.
6 - تهوية المنازل.
7 - إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة مثل لقاح الإنفلونزا.

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