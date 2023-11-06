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خلال ساعة.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية بالمنظار غير الجراحي

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية
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في إنجاز جديد، أعلن فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية عن إجراء أول عملية بالمنظار غير الجراحي "تقنية POEM"، لمواطن يعاني من صعوبة في البلع.اضافة اعلان

العملية هي الأولى من نوعها

وأوضحت المدينة في بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن العملية هي الأولى من نوعها أجريت لمريض يبلغ من العمر 28 عامًا.

صعوبة في البلع وارتخاء عضلة المريء

وقال رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير د. إبراهيم الرزوق، إن المريض كان يعاني من صعوبة في البلع بسبب عدم ارتخاء عضلة المريء منذ عام، ولم يستجب للتوسيع التقليدي.

العلمية استغرقت ساعة من الزمن

وأضاف أنه بعد عمل الفحوصات قرر الفريق الطبي إجراء العملية التي استغرقت ساعة دون حدوث أي مضاعفات.
وأكد أن المريض قد غادر المدينة، وهو في حالة جيدة، بعد استعادة قدرته على البلع بصورة طبيعية.



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